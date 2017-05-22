ŞEHİT YAKINLARI, SANIKLARA İDAM İPİ VE ELLERİNDEKİ DÖVİZLERİ FIRLATTI FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 sanık, Sincan Cezaevi'nde yargılanmak üzere mahkemeye elleri kelepçeli getirildi. 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası' Ankara'da görülmeye başlandı. Sanıklar, cezaevine getirilirken, ilk sırada Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk yer aldı. Bu sırada 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, sanıklara idam ipi ve ellerinde taşıdıkları dövizleri fırlattı.
(Görüntülü Haber) 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (4)
ŞEHİT YAKINLARI, SANIKLARA İDAM İPİ VE ELLERİNDEKİ DÖVİZLERİ FIRLATTI FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 sanık, Sincan Cezaevi'nde yargılanmak üzere mahkemeye elleri kelepçeli getirildi....
22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:06
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