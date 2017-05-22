(Görüntülü Haber) 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (3)

SANIKLAR, DURUŞMA SALONUNA ALINDI FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında açılan davada sanıklar, duruşma salonuna alındı. Sanıklar salona alınırken, cezaevi önünde toplanan kalabalık, 'İdam isteriz' diye slogan attı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek dava için FETÖ'nün askeri üyelerinden oluşan 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 kişinin de aralarında bulunduğu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı. Sanıklar, salona alınırken, cezaevi önünde toplanan şehit yakınları ve vatandaşlar 'İdam isteriz' diye sloganlar attı. Sanıklar, tek sıra halinde salona sokulurken, kalabalık içinden bazı keşiler, sanıklara ellerindeki dövizleri attı. Bazı kişiler de sanıklara ip fırlattı. "Osmanlının torunu böyle bozar oyunu", "Devletini sevmeyen haine hilalin gölgesi haram olsun" ve "15 Temmuz için adalet" yazılı pankartlar açan kalabalık, sanıklar salona alındıktan sonra cezaevi bahçesinden çıkartıldı. Ümit KOZAN-Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, ()