DALIŞ TEKNESİ Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında battığı ihbarında bulunulan teknenin dalış teknesi olduğu belirtildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı, sayıları henüz bilinmeyen teknedekilerin denizde kurtarılmayı beklediği öğrenildi. Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla), ()
(Görüntülü Haber) Fethiye'de 'tekne battı' ihbarı (2)
DALIŞ TEKNESİ Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında battığı ihbarında bulunulan teknenin dalış teknesi olduğu belirtildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı, sayıları henüz bilinmeyen teknedekilerin denizde kurtarılmayı...
02 Nisan 2018 Pazartesi 15:58
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