(Görüntülü Haber) Fethiye'de 260 kaçak yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışan 57'si çocuk 260 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. Kaçaklarla birlikte 1 Suriyeli ve 10 Türk, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün gündüz saatlerinde, geçen 5 Aralık'tan bu yana göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip ettiği 'Hebatallah' isimli tekneye Çığlık Koyu'nda operasyon düzenledi. Minibüslerle koya getirilen 112 kaçağı tekneye binmeye hazırlanırken yakalayan jandarma, kaçmaya çalışan teknenin durdurulması için de Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinden destek istedi. Hızla bölgeye gelen sahil güvenlik botu, durdurduğu teknede 148 kaçak daha yakaladı. 105'i Suriye, 96'sı Pakistan, 41'i Sri Lanka, 7'si Filistin, 5'i Eritre, 4'ü Lübnan, 1'i İran ve 1'i de Irak uyruklu 260 kaçak ile birlikte kaçışı organize ettiklerinden şüphelenilen 1 Suriyeli ve 10 Türk gözaltına alındı. Tekne, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı İskelesi'ne çekilirken, Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen kaçaklar ifadesi alındıktan sonra Fethiye Kapalı Spor Salonu'na yerleştirildi. Kaçaklar arasında 8 aylık hamile bir kadının da bulunduğu kaydedildi. Göçmenlerin kaçışını organize ettiğinden şüphelenilen 11 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.