(Görüntülü Haber) FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI SAATCI: 2017'DE TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

* Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, "2016'yı yüzde 35 kayıpla kapattık. Nedir bunun karşılığı; turist sayısı anlamında 10 milyon turist az geldi. Girdi gelir anlamında da 10 milyar dolar para kazanamadık" " 2017'nin Nisan, Mayıs aylarından itibaren tekrar bir cazibe merkezi olacağını, Türkiye'ye dönüş olacağını düşünüyorum" " İçerde de biz terörü pasif hale getirirsek ki hükümetin bir çabası, çalışması var; inanıyorum ki kayıp diye nitelendirdiğimiz ve 2016'yı yakalar mıyız diye umutsuz girdiğimiz 2017'de ben başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum" "Fethiye'ye gelip de ola ki tatilden beklediğini bulamayan, hayal kırıklığına uğrayan birisi varsa bize gelsin. Ben onun hem tatil masraflarını karşılamaya hem de memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmaya kefilim" Haber-Kamera:Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL () Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, 2017'de turizm acısından umutlu olduğunu söyledi. TÜYAP'da düzenlenen EMİTT 2017 Turizm Fuarına katılan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Türkiye turizmine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fuar alanında bulunan Fethiye standında konuşan Behçet Saatcı, 2016 yılının turizmciler için kötü geçtiğini söyledi. Saatcı, “Türkiye turizmle tanıştığı yıldan itibaren beklentiler anlamında 2016 yılı en kötü yıl oldu. Aklınıza gelebilecek her türlü felaket, olumsuzluk başımıza geldi. Rusya krizi, içerde patlama, Güneydoğu'da savaş, ekonomide sıkıntı... O yüzden biz 2005 parametreleri dikkate alındığında dünyada ilk yirmiye giriyorduk. 2011 ile 2015 arası parametreleri dikkate alındığında da turizmde biz 6. sıradaydık. 2016'da hedefimiz dünya 5'inciliğine sıçramaktı. Ancak her anlamda her parametrede yüzde 35 kayıpla kapattık 2016'yı. Nedir bunun karşılığı; turist sayısı anlamında 10 milyon turist az geldi. Girdi gelir anlamında da 10 milyar dolar para kazanamadık" diye konuştu. “FELAKET YAŞAMAZSAK" Herhangi bir olumsuzluk olmaması şartıyla 2017 yılından umutlu olduğunu ifade eden Behçet Saatcı, “Reina'da olduğu gibi 1 Ocak'ta yaşadığımız o felaket gibi bir felaket yaşamazsak 2017'nin Nisan, Mayıs aylarından itibaren tekrar bir cazibe merkezi olacağını, Türkiye'ye dönüş olacağını düşünüyorum. Bunu umut olsun diye söylemiyorum. Suriye'de barış ortamı belli bir noktaya kadar getirildi. İçerde de biz terörü pasif hale getirirsek ki hükümetin bir çabası, çalışması var; inanıyorum ki kayıp diye nitelendirdiğimiz ve 2016'yı yakalar mıyız diye umutsuz girdiğimiz 2017'de ben başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. “HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYAN BİRİ VARSA BİZE GELSİN" Tatilcileri Fethiye'ye davet eden Saatcı, tatile ilişkin memnuniyet garantisi de verdi. Saatcı “Ekonomik anlamda her parametreye hitap edebilecek olan yatağımız var. Bu sene çok hassas bir dönemden geçtiğimiz için hem turizm sektörü hem de otelcilerimiz olsun, restoran sahipleri olsun, esnaf arkadaşlarımız olsun çok hassas bir süreçten geçtiğimizin farkında. Fethiye'ye gelip de ola ki tatilden beklediğini bulamayan, hayal kırıklığına uğrayan birisi varsa bize gelsin. Ben onun hem tatil masraflarını karşılamaya hem de memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmaya kefilim. Bu kadar net söylüyorum; bu anlamda ben Fethiyeli esnafın bütün hepsine, turizmcilere, restorancılara, esnaf arkadaşlara güvenim sonsuz tatil yapmaya, tatil düşünceniz varsa herkesi Fethiye'ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.