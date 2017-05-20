(Görüntülü Haber) Fesival turundaki bisikletlilerden jandarmaya '178'inci yıl' jesti

BALIKESİR'deki 3'üncü Ulusal Burhaniye Bisiklet Festivali kapsamında ülkenin çeşitli bölgelerinden kente gelen bisiklet tutkunları, Madra Dağı ve Kazdağları'nda bisiklet turu düzenliyor. 140 kişilik grup, gittikleri güzergahlar boyunca yol güvenliklerini sağlayan jandarma görevlileri için 'Jandarma 178 Yaşında' yazılı pankart açarak jest yaptı.



Edremit'e de sınırları bulunan Kazdağları ile Burhaniye'den Ayvalık'a kadar uzanan Madra Dağı'nın tanıtımının amaçlandığı 3 günlük '3'üncü Ulusal Burhaniye Bisiklet Festivali', ülkenin farklı illerinden gelen 140 bisikletçinin katılımıyla dün başladı. Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖMÇED) ve Pegasus Bisiklet Grubu tarafından organize edilen, Burhaniye Kaymakamlığı ve Burhaniye Belediyesi'nin desteklediği festival kapsamında bisiklet tutkunları, dağ yollarından giderek molalarını da yine dağ köylerinde verdi. Burhaniye ilçe merkezinden sabah saatlerinde hareket eden grup, Gömeç ilçe merkezine kadar pedal çevirdi. İlçenin, kırsal Ulubeyler Mahallesi'ne konvoy eşliğinde giden topluluk, mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Festivali katılan tüm bisikletçilere, Gömeç Belediyesi tarafından öğlen yemeği ikram edildi. Ülkenin farklı illerinden gruplar halinde gelen 140 bisikletçi, Madra Dağı eteklerinde köy halkıyla da bir süre sohbet etti.



JANDARMAYA JEST



Topluluk, mahalle meydanında çıkış hazırlığı yaparken, festivalin güvenliğini sağlayan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine de jest yapıldı. Kendilerinin yol güvenliğini sağlamak amacıyla kavşakları tutan, yol boyunca da eskortluk yapan jandarma ekiplerinin 178'inci yılını, hazırladıkları 'Jandarma 178 Yaşında' yazılı pankartla kutladı. Topluluk ayrıca, jandarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Jandarma ekipleri, bisiklet topluluğu üyelerine jestleri için teşekkür etti.



Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı İsmail Küçükkahraman, "Her yıl festivalimiz kapsamında Edremit Körfezi'nin farklı yerlerini tanıtıyoruz. Bu yıl festivalimizde, Madra Dağı'nın köylerini, Gömeç ilçemizi ve köylerini, Edremit ilçemizi ve efsanevi Kazdağları'nı tanıtıyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden katılan bisikletçilerimiz, bölgemizde 3 gün boyunca konaklıyor ve Edremit Körfezi'nin tanıtımı yapılıyor. Bölgemizdeki turizm hareketliliğine katkı sağlanıyor. Festivalimizin hazırlanmasında emeği olanlara, destekçilerimize ve katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.



Organizasyon yöneticisi Cemal Taşkın ise, "Festivalimize kesin kayıt yapan şu anda 140 kişi var. Yöremizi tanıtma amaçlı rotalarımız var. Buralarda, bisikletsever dostlarımızla, yarışmaksızın geziler yapıyoruz. Bu festivalimiz yarışma amaçlı değildir. Bu festivalimiz, Burhaniye Belediyemizin destekleriyle yapılmaktadır. Burhaniye Ayaklı mevkiinde kamp alanımızı oluşturduk. Sabit olan bu kamp alanımıza, yaptığımız her turdan sonra geri dönüyoruz" dedi.