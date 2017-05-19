(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli Köybaşı'dan 19 Mayıs Sürprizi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() Fenerbahçe spor kulübünün ünlü sporcusu İsmail Köybaşı okulunun Beden eğitimi Öğretmeninin isteğini yerine getirerek onlara sürpriz yaptı. İmzalı Fenerbahçe formalarını 19 Mayıs sürprizi olarak İskenderun'a gönderdi. İskenderun Anadolu Lisesi Beden eğitim Öğretmeni Turgut Deliveli, İsmail Köybaşı'dan mezun olmuş öğrencileri ve arkadaşlarının talebi üzerine imzalı forma istediğini söyledi. Okulun bahçesinde öğrencileri ile bir araya gelen Beden eğitimi Öğretmeni Deliveli, 'Okulumuzun medarı iftiharı çok sevdiğim öğrencim Fenerbahçe spor kulübünün oyuncusu İsmail Köybaşı ile onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Kendisinden ricamı yerine getirerek sürpriz yapmıştır. dedi. Beden Eğitimi Öğretmeni Turgut Deliveli, İsmail Köybaşı imzalı Fenerbahçe formalarını öğretmen Ergün Saydam ile belediye zabıta memuru Ali Şir?e verdi. Kendisi içinde Musa Sow imzalı gelen Fenerbahçe formasını okulun öğrencilerine göstererek teşekkür etti.