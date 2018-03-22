(Görüntülü Haber) Felçli sokak kedisi 3'üncü çocuğu gibi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta yaşayan Canan Yılmaz (42), 9 ay önce yavruyken evine aldığı felçli sokak kedisini, bebek gibi bezleyerek bakıyor. 'Şerbet' adını koyduğu kediyi üçüncü çocuğu gibi gördüğünü söyleyen Canan Yılmaz, "Uyutulması bile teklif edildi. Ben onun yaşaması için elimden geleni yaptım. Şimdi gayet mutlu ve huzurlu şekilde hayatını sürdürüyor" dedi.



Zonguldak Çınartepe Mahallesi Baruthane Sokak'ta oturan Canan Yılmaz, 2 aylıkken metruk bir binada bulunan ve gördüğü şiddet nedeniyle arka ayakları felç olan sokak kedisini, tedavisinin ardından evine alarak bakımını üstlendi. Evli ve 2 çocuk annesi Canan Yılmaz, kediye 'Şerbet' adını verdi. Kediye özel yatak yaptıran Canan Yılmaz, 9 aydır baktığı kedisinin altını bezliyor, tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Şerbet'in üçüncü çocuğu gibi olduğunu söyleyen Canan Yılmaz, "Devrek ilçesinde çocuklar buluyor kediyi. Bir hayvansevere getiriyorlar. Oda veterinere getiriyor ve bakımını üstleniyor. Ardından sahiplendirileceğini gördüm sosyal medyada. Bende sokağa bırakılmasına göz yumamadım ve sahiplendim. Kendi ihtiyaçlarını yapamıyor. Bir bebek gibi altını bezliyoruz. Her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Neredeyse felçli olduğunu bile unuttu. Uyutulması bile teklif edildi. Ben onun yaşaması için elimden geleni yaptım. Şimdi gayet mutlu ve huzurlu şekilde hayatını sürdürüyor" diye konuştu.



Sokak hayvanlarına yapılan şiddetleri görünce çok üzüldüğünü ifade eden Canan Yılmaz, "Ben hayvanlara şiddet olayını izlerken dayanamıyorum. Bu görüntüler insan olmanın değerlerini taşımıyor maalesef. Ben yemek ve su vermekten vazgeçtim. Şiddet bari uygulamayın hayvanlara. Gün geçmiyor ki farklı bir işkence duyuyoruz. İnsanlığımdan utanıyorum bu görüntüleri görünce. Onlar bize Allah'ın bir emaneti. Onların değerini bilmemiz lazım" dedi.