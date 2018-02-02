(Görüntülü Haber) Felçli annesine bakabilmek için okulu bıraktı

ŞANLIURFA'da 4 yıl önce merdivenden düşen ve omurilik zedelenmesine bağlı olarak belden aşağısı felç kalan 4 çocuk annesi Yıldız Kule'nin (34) bakımını, kızı Merve Kule (17) yapıyor. Annesi için liseye giderken okulunu bırakmak zorunda kalan Merve Kule, ev işlerini üstlendi. Kızının eğitimini yarıda bırakmasına üzülen anne Yıldız Kule "Beni en çok üzen sakat olmam değil, kızımın istikbali sonlandığı için çok üzgünüm" dedi. Kent merkezindeki Direkli Mahallesi 1706 Sokak'ta yaşayan Yıldız Kule, 2014 yılında evinin damında halı yıkadıktan sonra merdivenden inerken, tansiyonun yükselmesi sonucu dengesini yitirerek düştü. İnşaat işçisi eşi İbrahim Kule tarafından hastaneye kaldırılan Yıldız Kule'nin omuriliğindeki zedelenme nedeniyle belden aşağısının felç olduğu belirlendi. Yıldız Kule iki defa ameliyat oldu ancak sonuç alınamadı. Yıldız Kule'nin hastaneye rahat gidip gelmesi için eşi İbrahim Kule, çalıştığı inşaat işinde biriktirdiği 3 bin lirayla, babasıyla paylaştıkları evin balkonundan inen asansör yaptırdı. YÜRÜYEBİLMESİ İÇİN ÖZEL FİZİK TEDAVİ GEREKİYOR Olaydan sonra tekerlekli sandalyede hayatını sürdürmek zorunda kalan Yıldız Kule'nin en büyük kızı Meltem Kule, lise 2. sınıfta annesinin bakımını üstlenmek için eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Başarılı bir öğrenci olan kızının okulunu bırakmak zorunda kalmasının kendisini çok üzdüğünü belirten Yıldız Kule, özel fizik tedavi ile tekrar yürüyebileceğini, yardım beklediklerini söyledi. Kule, şunları söyledi: "Merdivenden düşme sonucu omuriliğim zedelendi. Ben 4 yıldır bu şekilde yatağa bağlıyım. Bu rahatsızlığım için 2 defa ameliyat oldum. Ancak yürüyebilmem için özel olarak fizik tedaviye gitmem gerekiyor. Ona da benim ailemin maddi gücü olmadığı için gidemiyorum. Yürüyemediğim için evin işleri, yemek, bulaşık, çamaşır kızımın üstüne kaldı. Bir de benim bütün ihtiyacımı gidermeye çalışıyor. Kızımın okuyup devletine, milletine faydalı bir evlat olmasını istiyordum. Ancak başka çaremiz olmadığı için kızımı okuldan almak zorunda kaldık. Benim ve eşimin hiçbir geliri yok. Devletin bize vermiş olduğu evde bakım ücreti olan 1000 lirayla geçinmeye çalışıyoruz. Ben sadece yürüyüp, kendi işimi kendim yapmak istiyorum. Kimseye yük olmak istemiyorum. Allah rızası için hayırsever vatandaşlarımızdan ve yetkililerimizden yardım bekliyorum." 'OKUMAYI ÇOK SEVİYORUM' Okumayı çok sevdiğini öğretmeni ve arkadaşlarını hiç unutamadığını fakat annesinin de bu halde bırakmayacağını belirten Meltem Kule ise şöyle konuştu: "Ben okulu annem için bıraktım. Okulumu seviyordum ancak okulu mecbur bırakmak zorunda kaldım. 4 yıldır annemin ve evin bütün ihtiyaçlarını ben gidermeye, yapmaya çalışıyorum. Anneme her sabah kahvaltısını yaptırıp, onun temizliğini, tuvalet ihtiyacını ben yaptırıyorum. Ondan sonra evi temizliyorum. Benim yaşımda birisi için oldukça zor bir durum ancak mecburen ben bunu yapmak zorundayım. Ben sadece annemin iyileşmesini, yürümesini istiyorum. Annem bu haldeyken, ben okula gidemem." 'TEDAVİ İÇİN MADDİ GÜCÜMÜZ YOK' İnşaatlarda iş buldukça çalıştığını söyleyen baba İbrahim Kule de eşi için yardım beklediğini belirtti. Kule, "Ben inşaat işçisiyim. İş bulduğum zaman çalışıyorum. Kış olduğu için mecburen evde oturuyorum. Kızıma elimden geldikçe yardım etmeye çalışıyorum. Eşimin yürüyebilmesi için özel fizik tedaviye ihtiyacı var. Ancak buna maddi açından gücümüz olmadığı için gidemiyoruz. Devletin eşime vermiş olduğu evde bakım ücretiyle hem eşimin masraflarını hem de evin ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Benim hiçbir gelirim yok, ne evim, ne tarlam, ne bahçem, hiçbir şeyim yok. Devlet büyüklerimizden ve hayırsever vatandaşlardan sadece eşimin yürümesi bize yardım edilmesini istiyorum" dedi. EŞİ İÇİN BALKONA ÖZEL ASANSÖR YAPTIRDI Öte yandan yatalak olan Yıldız Kule'nin hastaneye gidiş gelişinin rahat bir şekilde gerçekleştirmesi için eşi İbrahim Kule, çalıştığı inşaat işinde biriktirdiği 3 bin lirayla oturduğu evin balkonundan aşağıya özel asansör yaptırdı.