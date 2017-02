(Görüntülü Haber) Fazıl Say, piyanist Dengin Ceyhan'ın tutuklanmasına ilişkin: Bir piyanist; 1 ay çalışmazsa bütün dünya anlar saat işliyor beyler yürek sizin

İstanbul ) Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, piyanist Dengin Ceyhan'ın elleri kelepçeli fotoğrafını paylaşarak, "Utanç ölümden ağır bir histir. Fotoğraftaki kelepçeli eller ve o insan Cziffra değil. Dengin Ceyhan. Türk piyanisti. 1992 doğumlu. Suçu ne anlaşılmadı. Tutuklandı. Hapiste. Şöyle diyor gerçekler: Bir piyanist; 1 gün çalışmazsa kendi anlar. 1 hafta çalışmazsa, meslektaşları anlar... 1 ay çalışmazsa bütün dünya anlar .... Saat işliyor beyler...yürek sizin" dedi. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Gezi eylemleri sırasında ve Soma'daki facianın ardından verdiği konserlerle beğeni toplayan genç piyanist Dengin Ceyhan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "hakaret" ettiği iddiasıyla tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal paylaşım sitesinden piyanist Dengin Ceyhan'ın elleri kelepçeli fotoğrafını paylaşarak şu açıklamada bulundu: "Fotoğraftaki kelepçeli eller ve o insan Cziffra değil. Dengin Ceyhan. Türk piyanisti. 1992 doğumlu. Suçu ne anlaşılmadı. Tutuklandı. Hapiste. Şöyle diyor gerçekler: Bir piyanist; 1 gün çalışmazsa kendi anlar. 1 hafta çalışmazsa, meslektaşları anlar... 1 ay çalışmazsa bütün dünya anlar .... Saat işliyor beyler...yürek sizin. György Cziffra. Ve Dengin Ceyhan... Bu akşam Budapeste'de György Cziffra festivalinde çaldım. Hikayeyi anlatalım; Macar piyanist Zciffra 1930-40'ların piyano dahisiydi. En büyüğüydü. Aynı zamanda besteci ce emprovizasyoncuydu ( doğaçlama müzik yapardı) Bende pek çok kayıdı var. Gerçekten öyledir. Hikaye şöyle devam ediyor; Cziffra baskı rejiminden kurtulmak için 1950'lerde Macaristan'dan batıya kaçmayı dener. Başaramaz. Yakalanır. 3 yıl hapis yatar. İşkence görür. Parmaklarını ve bileklerini kırarlar. Sonra 3 yıl taş kırma işine sürerler. Cziffra'nın piyano hayatı bir daha asla eskisi gibi olamayacak şekilde bitirilir. Hapisten çıkınca yine kaçar. Bu sefer başarır. Fransa'ya yerleşir. Müzik okulu kurar. Onunla idare eder.. bugün Cziffra'nın dehasını unutturmamak için Macarlar festival yapıyor. Dünyanın en büyük müzisyenleri davet ediliyor. Bu utanç ile yüzleşiyorlar. Cziffra'yı yaşatıyorlar. Ben de bu akşam tamamı hıncahınç dolu Liszt akademisi salonunda, hayranı olduğum Cziffra için çaldım. UTANÇ ÖLÜMDEN AĞIR BİR HİSTİR Utanç ölümden ağır bir histir. Fotoğraftaki kelepçeli eller ve o insan Cziffra değil. Dengin Ceyhan. Türk piyanisti. 1992 doğumlu. Suçu ne anlaşılmadı. Tutuklandı. Hapiste. BU FOTOĞRAF YILIN FOTOĞRAFIDIR. 2017 TÜRKİYESİ Bu fotoğraf yılın fotoğrafıdır. 2017 Türkiyesi. Ünlü bir söz var, onu söyleyeyim, biraz çelebilik , biraz yürek biraz da tarihin acımasız gerçeğinin nasıl vuracağının yukarıdaki Cziffra-Macaristan örneği ile hatırlatayım istedim. Hukuk. BİR PİYANİST; 1 AY ÇALIŞMAZSA BÜTÜN DÜNYA ANLAR SAAT İŞLİYOR BEYLER...YÜREK SİZİN Şöyle diyor gerçekler; Bir piyanist; 1 gün çalışmazsa kendi anlar. 1 hafta çalışmazsa, meslektaşları anlar... 1 ay çalışmazsa bütün dünya anlar .... Saat işliyor beyler...yürek sizin."