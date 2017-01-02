(Görüntülü Haber) Fatma Şık: Ahmet'le gurur duyuyorum

Hasan DEMİRBAŞ/ ANTALYA, () - SOSYAL paylaşım sitesindeki paylaşımlarında ve Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberlerinde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın Antalya'da oturan annesi Fatma Şık, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Devlete, millete hayırlı evlat yetiştirdiğim için kıvanç duyuyorum" dedi. İstanbul'da 3 gün önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ahmet Şık'ın Antalya'da oturan annesi Fatma Şık, sözün bittiği yerde olduklarını söyledi. 2011 yılında oğlunun FETÖ'nün savcıları tarafından tutuklandığını hatırlatan Fatma Şık, şimdiki tutuklama nedenini hiç anlamadığını söyledi. Ahmet Şık'ın yaptıkları nedeniyle dimdik ayakta olduğunu belirten Fatma Şık, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi oğlu Bülent Şık'ın da 'Barış Akademisyenleri' bildirisine imza attığı için görevinden ihraç edildiğini kaydetti. "Bu ülkede barış istemeyen var mı?" diye sözlerini sürdüren Fatma Şık, iki oğlunu da FETÖ torbasına soktuklarını söyledi. Anne Şık, şöyle devam etti: "Anne baba olarak bizim ciğerimiz yanıyor. Cumhurbaşkanı annesine çok düşkün olduğunu söylüyordu, o zaman biraz anaların sesine kulak versin. Çocuğumun yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Devlete, millete hayırlı evlat yetiştirdiğimi için de kıvanç duyuyorum." 'AHMET ÇIKACAK, YİNE YAZACAK' Bayramda oğlunun kendisini ziyarete geldiğinde bir kitap çalışmasından bahsettiğini, ancak bu projesini rafa kaldırdığını anlatan Fatma Şık, "Ahmet araştırmacı gazeteci, yine çıkacak, yine bildiklerini yazacak. Eğer ki demokrasi varsa iktidar kadar muhaliflere de hak tanınmalı. Sözün bittiği yerdeyim. Bizi üzmeye kimsenin hakkı yok. Bir anne babanın acısını kimse hissedemez. Ciğerim yanıyor. Er geç adalet yerini bulacak. Topal aksak gitse de adalet yerini bulacak. Gerçekler meydana çıkacak. Benim çocuğumun hiçbir örgütle ilgisi yok. Fikirlerini söylemek suçsa ona da aklım ermiyor" diye konuştu. Ziyarette oğlu Ahmet'in "Anne beni FETÖ torbasına sokmak istiyorlar" dediğini belirten Fatma Şık, 13 ay tutuklu kaldığında manen büyük sıkıntı çektiklerini söyledi. Fatma Şık, "Yine gerçekler ortaya çıkacak, hak yerini bulacak. Ama bizi üzenler, benim çocuklarımın gözlerindeki sevinci almaya çalışanların göz çıksın" dedi.