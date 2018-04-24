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(Görüntülü Haber) Fatma Şahin, şempanze Can'ın darbelerinden son anda kurtuldu

GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde, 'Gabi' isimli filin doğum gününü kutlamak için düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Can' isimli yavru şempanzenin darbesinden son anda kurtuldu. Gaziantep Hayvanat...

GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde, 'Gabi' isimli filin doğum gününü kutlamak için düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Can' isimli yavru şempanzenin darbesinden son anda kurtuldu. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde dünyada ilk kez tüp bebek yöntemiyle doğan 'Gabi' isimli file hafta sonu doğum günü partisi düzenlendi. Fatma Şahin, kucağına aldığı yavru tavşan ve keçiyle kürsüye gelerek hayvanat bahçesine gelenlere seslendi. Bu sırada Şahin'in yanında bakıcısının kucağında duran yavru şempanze 'Can', eliyle Şahin'e vurmaya çalıştı. Şahin son anda kendisini geriye atarak 'Can'ın darbesinden kurtuldu. Şahin konuşmasına devam ederken 'Can' bu defa da Şahin'in kucağındaki yavru tavşana saldırdı. Ani bir refleksle bu saldırıdan da kurtulan Şahin, "Bebek, bebek yazık" diyerek Can'ı sakinleştirmeye çalıştı. Can'ın, Şahin'in yanındaki diğer yavru hayvanları kıskandığı için böyle bir şey yaptığı düşünülürken, çevredekiler ise olayı gülümseyerek izledi.

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