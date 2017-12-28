(Görüntülü Haber) Fatma Şahin bazen bir fotoğraf binlerce yazıya bedel

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI-GAZİANTEP-) GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bazen bir fotoğrafın binlerce yazının, kalemin ve kitabın verdiği mesajı çok net verdiğini belirterek, Geçmişe dair bu şehrin bütün kültürel hafızasını resmeden, tarihini fotoğraflayan kaybettiğimiz değerler, geleceğimizi aydınlatacaktır dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Turizm Derneği ve Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) işbirliğiyle hazırlanan 'Kentimiz Gaziantep Kazandıklarımız Kaybettiklerimiz' konulu karma fotoğraf sergisi açıldı. Kentin tarihi mekanlarını yansıtan 158 fotoğrafın sergilendiği sergi, 10 Ocak'a kadar ziyaretçilere açık tutulacak. Gaziantep Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Sıtkı Severoğlu ve ailesine, kentin derinliğini yansıtan böylesi önemli bir sergiyi açtığı için teşekkür etti. Başkan Şahin, Gaziantep, bir tarih, kültür ve medeniyet şehridir. İnsanın hafızası nasıl önemliyse kentin hafızası da bir o kadar önemlidir. Şehrin hafızasını geçmişten geleceğe taşımak için açılan bu sergi bir köprü görevi görüyor. Sergilenecek fotoğraflar, bizlere kentimizin derinliğini, medeniyetini gösterecek. Bazen bir fotoğraf binlerce yazının, kalemin ve kitabın verdiği mesajı çok net ve kısa bir biçimde verir. Geçmişe dair bu şehrin bütün kültürel hafızasını resmeden, tarihini fotoğraflayan kaybettiğimiz değerler, geleceğimizi aydınlatacaktır. Bu şehrin tarihine, medeniyetine ve kültürüne uygun gelecek imarı açısından bu sergide büyük bir öğreticilik var. Ben ve arkadaşlarım, aydınların, bilim insanlarının ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yol göstericiliğiyle şehrimizi geleceğe taşıyacağız, onları ilham kayrağı olarak alacağız dedi. Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Sıtkı Severoğlu ise serginin açılmasına destek veren Başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, Başkan Şahin, Severoğlu ve katılımcılar sergiyi gezdi.