(Görüntülü Haber)Fatih Ürek Uludağ'da 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, düzelenden Winterfest etkinlikleri kapsamında Fatih Ürek, konser verdi. Hareketli şarkılarıyla bilinen ünlü sanatçı, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısı seslendirince, gençler tarafından büyük alkış aldı. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen Winterfest, tüm hızıyla devam ediyor. Yüzlerce tatilci ve üniversite öğrencisinin katılım sağladığı festivalde, Fatih Ürek sahneye çıktı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Ürek, kendisini dinleyen yüzlerce hayranına en sevilen şarkılarını söyledi. Fatih Ürek, şarkı aralarında espriler yaparken, dans şovları ile de hayranlarından büyük alkış aldı. 'KUM GİBİ' Hareketli kişiliği ve coşkulu şarkılarıyla bilinen ünlü sanatçı Fatih Ürek, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını yorumladı. Yüzlerce gencin, kendisine eşlik ettiği Ürek, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Winterfest organizasyonu kapsamında yarın gece, usta sanatçı Selami Şahin sahne alacak.