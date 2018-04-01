Ersan SAN/İSTANBUL, () Fatih'te patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.
(Görüntülü Haber) Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı (2)
Ersan SAN/İSTANBUL, () Fatih'te patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.
01 Nisan 2018 Pazar 16:16
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