Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

(Görüntülü Haber) Fatih'te silahlı saldırı: 2 yaralı

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Ersan SAN/İSTANBUL,()-FATİH'te, yabancı uyruklu bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında, yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu. Yaralananlar...

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Ersan SAN/İSTANBUL,()-FATİH'te, yabancı uyruklu bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında, yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu. Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için inceleme başlattı.

Olay, Aksaray'da bulunan Ahmediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kişilerle cadde üzerinde tartışmaya başladı. Bunun üzerine yabancı uyruklu kişi cadde üzerindeki bir markete doğru kaçtı. Saldırganlar, kaçan kişiyi marketin önünde yakalayarak kurşun yağmuruna tuttu. Bu arada, yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıkları, saldırganların olayın ardından kaçtığını söyledi. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort bayan escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan