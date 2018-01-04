(Görüntülü Haber) Fatih'te silahlı saldırı: 2 yaralı

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Ersan SAN/İSTANBUL,()-FATİH'te, yabancı uyruklu bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında, yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu. Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için inceleme başlattı.



Olay, Aksaray'da bulunan Ahmediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kişilerle cadde üzerinde tartışmaya başladı. Bunun üzerine yabancı uyruklu kişi cadde üzerindeki bir markete doğru kaçtı. Saldırganlar, kaçan kişiyi marketin önünde yakalayarak kurşun yağmuruna tuttu. Bu arada, yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıkları, saldırganların olayın ardından kaçtığını söyledi. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.