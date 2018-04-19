(Görüntülü Haber) Fatih'te patenli gençten tehlikeli yolculuk

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM / İSTANBUL Fatih'in en işlek bulvarı Atatürk Bulvarı üzerinde bir gencin otobüsün arkasına tutunarak patenleriyle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Fatih'te patenli bir gencin can güvenliğini tehlikeye atarak otobüsün arkasında trafikte ilerlemesi kameraya yansıdı. Bir süre otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen genç, daha sonra gözden kayboldu.