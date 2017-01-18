Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul Fatih Gedikpaşa'da, uzun süre önce eski olduğu gerekçesiyle boşaltılan 3 katlı bina çöktü, çevreye saçılan enkaz parçaları sokağı kapattı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, olay Gedikpaşa Neviye Sokak üzerinde, saat 13:00 sıralarında meydana geldi. Uzun süre önce eski olduğu gerekçesiyle boşaltılan 3 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü, enkaz parçaları, sokağa taştı. Bu sırada binanın boş olması ve yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti. Çevredekiler hemen olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridiyle sokağı kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken binada inceleme yaptı. Çevre sakinleri binanın eski olduğunu ve bir süre önce boşaltıldığını, bir anda çöktüğünü söyledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
(Görüntülü Haber) FATİH'TE KULLANILMAYAN BİNA ÇÖKTÜ
Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul Fatih Gedikpaşa'da, uzun süre önce eski olduğu gerekçesiyle boşaltılan 3 katlı bina çöktü, çevreye saçılan enkaz parçaları sokağı kapattı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı....
18 Ocak 2017 Çarşamba 14:40
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