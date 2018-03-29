Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

(Görüntülü Haber) FATİH'TE HELİKOPTER DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMLERİ

-Lüks araçta uyuşturucu madde ve beyzbol sopası çıktı Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() Fatih'te helikopter destekli yapılan asayiş denetimlerinde, lüks araçta uyuşturucu madde ve bir adet beyzbol sopası ele geçirildi. Aynı...

-Lüks araçta uyuşturucu madde ve beyzbol sopası çıktı

Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()

Fatih'te helikopter destekli yapılan asayiş denetimlerinde, lüks araçta uyuşturucu madde ve bir adet beyzbol sopası ele geçirildi. Aynı araçta bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.  

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Derviş Ali Mahallesi'nde helikopter destekli genel asayiş denetimleri yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında ekipler, sokak başlarını tutarak şüpheli görülen araçlar ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Ekipler, durdurdukları lük bir araç içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ve beyzbol sopası ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi de gözaltına aldı.

Polis ekiplerin denetimleri devam ediyor. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314