(Görüntülü Haber) Fatih'te ateşe verdiği evde 2 kişiyi rehin alan kişi yaralı yakalandı(1)

Ersan SAN/İSTANBUL,()-FATİH'te ateşe verdiği evde 2 kişi rehin alan silahlı 1 kişi yaralı olarak yakalandı.



Olay, Topkapı Mahallesi Tatlıpınar Caddesi Piliç Yokuşu Çıkmazı Sokak üzerindeki evde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kaldıkları evi ateşe veren silahlı bir kişi evde bulunan 2 kişiyi rehin aldı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken şüpheli silah gösterdi. Ekipler bunun üzerine polis çağırdı. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, eve operasyon düzenleyerek rehin alınan 2 kişi kurtardı. Şüpheli de yaralı olarak yakalandı.



Şüpheli yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis olayla ilgili çalışma başlattı.