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(Görüntülü Haber) Fatih'te ara sokağa giren Tır dehşet saçtı

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-FATİH'te akşam saatlerinde son sürat bir ara sokağa giren TIR, sokakta bulunan 6 otomobile ve bir evin duvarına çarptı. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, o anlar güvenlik...

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-FATİH'te akşam saatlerinde son sürat bir ara sokağa giren TIR, sokakta bulunan 6 otomobile ve bir evin duvarına çarptı. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 21.10 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi, Rağbet sokakta meydana geldi. Molla Hüsrev Caddesi'nden sokağa dönüş yapan TIR sürücüsü, sokağa girdikten sonra durmayarak, yoluna devam etti. Park halinde bulunan araçlara ve bir evin duvarına çarpan TIR, Sofular Caddesi'nde sıkışarak durdu. TIR'ın arkasından koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, sürücüyü gözaltına aldı. Sofular Caddesi'nde kalan TIR, emniyet otoparkına çekildi.


 

"ÖNÜNE BİR ÇOCUK ÇIKSA DURAMAYACAK"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ermiş olayı şöyle anlattı: Kaza olayından önce hızlı bir şekilde gelip burada duruyor, aniden hızlanıyor. 4- 5 tane arabaya geliyor, vuruyor çok seri bir şekilde, durması gerekirken daha fazla hızlanıyor. Sağda evin köşesine vuruyor. Önüne bir çocuk çıksa bir insan çıksa bir araç çıksa durmak istese bile duramayacak.

Aracı hasar gören Hasan Çiçekler ise, "Bu polisten mi kaçmış ne yapmışsa canlı bomba gibi önüne kim geldiyse almış götürmüş. Bizim aracımızda pert olmuş. Halk, polis  kovaladı ki oraya sıkıştırdık, yoksa ne var ne yok alıp götürürdü" diye konuştu.


 

SOKAĞI BİRBİRENE KATAN TIR KAMERADA

Olay sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, son sürat sokağa giren araç, park halindeki araçları ezerek, yoluna devam ediyor. Çevrede bulunanlar aracın arkasından koşuyor. 

(FOTOĞRAFLI)

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