Süleyman KAYA- İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,() İstanbul polisi, Fatih'te bir iş hanına düzenlediği operasyonda dünyaca ünlü markaların isimleri kullanılarak üretilmiş binlerce çanta ele geçirdi. İstanbul Emniyet MüdürlüğÜ Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, öğle saatlerinde Gedikpaşa'daki bir iş hanına baskın düzenledi. Baskında, dünyaca ünlü markaların isimleri kullanılarak üretilmiş yaklaşık 5 bin taklit kadın çantası ele geçirdi. Polis, orijinaline benzetilerek üretilmiş çantalara el koydu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Fatih'te 5 bin taklit çanta ele geçirildi
Süleyman KAYA- İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,() İstanbul polisi, Fatih'te bir iş hanına düzenlediği operasyonda dünyaca ünlü markaların isimleri kullanılarak üretilmiş binlerce çanta ele geçirdi. İstanbul Emniyet MüdürlüğÜ Güvenlik...
21 Şubat 2017 Salı 15:09
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