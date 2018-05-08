(Görüntülü Haber)  Fatih'te 300 bin Dolarlık sahte parfüm operasyonu

Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL,()-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir aydır takibe aldığı 3 ayrı depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin doları bulan sahte parfümler ele geçirildi. Depoda satışa hazır 40 bin şişe parfüm yakalandı.



Fatih'te Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te bir aydır takibe alınan 3 ayrı depoya baskın düzenlendi. Katip Kasım Mahallesi'nde yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin doları bulan sahte parfümler ele geçirildi. Ekipler, 3 ayrı depoya yaptıkları baskınlarda adet ve koliler halinde satışa hazır parfümler ele geçirdi. Kolilere konulan parfümler, ekipler tarafından kamyonlara konularak polis merkezine götürüldü. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



