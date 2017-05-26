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(Görüntülü Haber) Fabrikada 650 çalışan 6 ayda toplam 5 ton kilo verecek

Edip TEKİN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), () - BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki süt ürünleri fabrikasında 650 çalışan için 'sağlıklı yaşam projesi' başlatıldı. Diyetisyen gözetiminde uygulanan beslenme programı ve aktivitelerle,...

Edip TEKİN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), () - BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki süt ürünleri fabrikasında 650 çalışan için 'sağlıklı yaşam projesi' başlatıldı. Diyetisyen gözetiminde uygulanan beslenme programı ve aktivitelerle, şu anda toplam kilosu 50 tonu bulan 650 çalışan, 6 ayda ortalama 8'er kilo vererek, toplam 5 ton kilo verecek.

Fabrikada 'sağlıklı yaşam projesi' başlatılırken, tek tek tartılan 650 çalışanın toplam kilosu 50 ton çıktı. Bunun üzerine fabrika yönetimi ve çalışanları 6 ay içinde 5 ton kilo vermek için program yaptı. Zayıflama programı kapsamında fabrikada 2 diyetisyen görevlendirildi. Diyetisyenler ilk olarak fabrikadaki yemek menüsünü değiştirdi. Menüde pirinç pilavının yanına bulgur pilavı eklenirken, çalışanlara her gün salata verilmesi de kararlaştırıldı. Kalorisi düşük yemeklerin yanı sıra fabrikada dinlenme odalarına atıştırmalık meyveler konuldu. Ayrıca masa başında çalışanların hareket etmesini sağlayacak programlar geliştirildi. Bunun yanı sıra evinin önünden servise binen işçiler bundan sonra bir durak önce inerek yürüyecek ve böylelikle hareketli yaşam sağlanacak.

Fabrika Müdürü Gökhan Kiraz ise “650 fabrika çalışanıyla tek tek tartıldık ve 50 ton çıktık. Sonra kendi kendimize bir hedef koyduk ve '6 ay sonunda 5 ton kilo verelim' dedik. Bunun için yemek menülerine kalorisi az olan yiyecekler ve salata ekledik. Çalışanlarımız her hafta diyetisyenlerimizin kontrolünden geçiyor. Kontrol sırasında ne kadar kilo verdiği, vücut yağı, metabolizma yaşı hepsi çıkıyor ve ona göre kişiye dikkat etmesi gerekenleri söylüyoruz. Hedefi tutturan çalışanlara bisiklet hediye edeceğiz" dedi.

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