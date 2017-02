(Görüntülü Haber) Fabrika işçisi milli sporcu, destek bekliyor

DÖVÜŞ sporu Muay Thai'da Avrupa 3'üncülüğü elde ederek Türkiye'ye bronz madalya kazandıran milli sporcu 28 yaşındaki Can Emirgöç, Avrupa veya dünya şampiyonu olmak için destek istedi. Manisa'da buzdolabı üreten bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 10 yıldır kick boks ile Muay Thai dövüş sporları ile ilgilenen milli sporcu Can Emirgöç, Muay Thai'de 2015 Avrupa 3'üncüsü oldu ve Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü dahil toplamda 17 madalyası bulunan Emirgöç, bireysel sporlarla ilgilenenlere yeterince destek verilmediğini söyledi. Bazı şampiyonalara katılmak için cebinden para harcadığını belirten Emirgöç, kendisine destek çıkılması halinde Avrupa ve dünyada önemli başarılara imza atacağını savundu. Mayıs ayında programı belirlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok sıkı bir şekilde antrenman yaptığını kaydeden Emirgöç, "Ben fabrikada çalışıyorum. Benim gibi fabrikada çalışan birçok sporcu arkadaşım var. Benim gibi bireysel spor yapanlara yeterince destek olunmuyor. Bu sene yapılacak olan kick boks ve Muay Thai şampiyonalarına katılacağım. Bu şampiyonlara katılımların birçoğunu cebimden karşılıyorum. Destek olunması halinde Avrupa üçüncüsü değil Avrupa şampiyonu hatta dünya şampiyonu dahi oluruz. Yeter ki imkan sağlansın" diye konuştu. "BİRÇOK YETENEK KAYBOLUYOR" Can Emirgöç'ün hocası Yahya Aslan ise destek bulamadıkları için birçok amatör yeteneği kaybettiklerini söyledi. Aslan, "Amatör sporda en büyük sıkıntımız, destek bulamıyoruz. Bundan dolayı da amatör sporu ileri taşıma şansımız olmuyor. Böylece birçok yetenek kaybolup gidiyor. Çünkü sporcu arkadaşlarımın çoğu ya fabrikalarda işçi ya da öğrenci. Zaten zor şartlar altında çalışıyorlar. Müsabakalara da giderleri karşılayamadıkları için gidemiyorlar. Bir yıllık emekleri de boşa gitmiş oluyor. Hevesi kırılan yetenekli sporcularun milli sporcu olması gerekirken, kaybolup gidiyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün bu anlamda yetenekli sporculara destek olmasını istiyoruz" dedi.