(Görüntülü Haber) Fabrika gibi çalışan cezaevi

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu İlçesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu, bünyesindeki atölyelerdeki üretimle fabrikayı andırıyor. 323 mahkumun kaldığı cezaevindeki atölyelerde üretilen ürünlerin satışından geçen yıl 1.5 milyon lira gelir elde edildi. Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na 2014 yılı sonunda gelen yönetim, hükümlüleri meslek sahibi ve üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak adına atölyeler açmaya karar verdi. İlk olarak ahşap oyma atölyesinin kurulduğu 323 mahkumun kaldığı cezaevinde zamanla perde, baharat üretim ve paketleme, tekstil ve mobilya üretiminin yapıldığı 20 ayrı atölye daha kurularak üretime geçildi. Cezaevinden çok fabrika ortamını andıran atölyelerde çalışan hükümlülerin sağlık sigortaları yapılırken, 400 lira da aylık veriliyor. GÜNDE 1 TON BİBER Kapılarını ilk kez 'ya açan cezaevinin baharat atölyesindeki üretimin başını, Kahramanmaraş'ın meşhur 'Maraş biberi' çekiyor. Biberler cezaevine ait 22 dönüm arazide yetiştiriliyor. Biberin hasadı da yine hükümlüler tarafından yapılıyor. Kurutulan biber, daha sonra seçilip atölyeye gönderiliyor. Birçok makinede işlendikten sonra son olarak taş değirmende pul biber haline getirildikten sonra paketlenip satışa hazır hale getiriliyor. Cezaevinin Gıda Mühendisi Mehmet Akbulut, günlük 1 ton üretim yapabildiklerini belirterek, şöyle dedi: "Bahçemizde yetiştirdiğimiz Maraş yöresine ait kırmızı biberleri pul biber haline getiriyoruz. Bunun için de aldığımız makinelerle ürünlere fabrikasyon işlemi yapıyoruz. Makinelerimizin günlük üretim kapasitesi 2,5 ton fakat burada böyle bir kota yok. Ancak biz şu anda günlük 1 ton üretim yapabiliyoruz." Cezaevi arazisinde biber dışında 1600 zeytin ağacı da bulunuyor. Hasat zamanı geldiğinde dalından toplanan zeytinler, sıkılarak saf zeytinyağı haline getiriliyor. Diğer atölyelerde olduğu gibi tekstil atölyesi de hükümlülere emanet. Ağırlıklı olarak nevresimlerin üretildiği atölyede dikiş makineleri hiç susmuyor. Perde atölyesinde ise perdeler peş peşe üretiliyor. Seri ve hızlı bir çalışma sonrası üretilen her bir perde, tıpkı fabrikalarda olduğu gibi kalite kontrolünden geçirildikten sonra paketleniyor. EL EMEĞİ GÖZ NURU Cezaevi için her biri altın değeri olan, hükümlülere yeni meslekler öğreten atölyelerinden biri ise ahşap oyma atölyesi. Ceviz oyma sandığından oyuncak arabaya, tavla masasından hediyelik kutuya, saatten gemiye farklı eserler için hükümlüler kimi zaman onlarca saatini harcayıp, makine olmadan emek harcanarak üretiliyor. Mobilya atölyesinde üretilen ürünler ise yoğun olarak resmi kurumlara satılıyor. Mahkumlar aynı zamanda eğitmen Fatih Aksu öncülüğünde çeşitli sektörlerde kullanılan bilgisayarlı CNC tezgahı da ürettiler. Tasarımı, imalatı ve çalıştırılması cezaevi personeli ile hükümlülerin işbirliğinde yapılan piyasa değeri 50 bin lira olan CNC tezgahı, cezaevinde ise 9 bin 500 liraya mal edildi. HÜKÜMLÜLER ÇALIŞMAKTAN MEMNUN 5'i üretime dayalı 20 atölyede yapılan üretimin yanı sıra çeşitli resmi kurumların temizlik ve çay servisi de yine cezaevi hükümlülerince yapılıyor. Hükümlüler ise cezalarını çekerken, hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Fabrikayı andıran cezaevinde kalan hükümlüler, çalışarak sosyal yaşama adaptasyonlarını sağladıklarını ve böylece zamanın daha hızlı geçtiğini ifade ediyor. Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda üretilen ürünler ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün fuarları ve birçok adliyedeki mağazalarda satılıyor. Kahramanmaraş Adalet Sarayı'ndaki adliye satış mağazasında ayakkabıdan çantaya, fincan takımından bibere, zeytin yağından tuz lambasına, deri monttan satranç takımına kadar çeşit çeşit ürün bulunuyor. Üstelik ürünlerin satış fiyatı alışveriş merkezlerindeki mağazaların fiyatlarının çok altında alıcı buluyor. TAMBAY: PERDE ATÖLYESİ AÇACAĞIM Perde atölyesinde çalışan hükümlülerden 47 yaşındaki Gökhan Tambay, cezaevindeki çalışma şartlarından memnun olduklarını söyledi. 2 yıl sonra tahliye olacağını kaydeden Tambay, "8 aydır buradayım. Cezaevine girmeden önce oto tamirciydim ama burada kurslardan faydalanarak yeni bir meslek sahibi oldum ve arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Tahliye olduktan sonra perde atölyesi açmayı düşünüyorum" dedi. NACAR: CNC TEZGAHI YAPABİLİRİM Çalışmakta memnun olan hükümlülerden biri de 39 yaşındaki Cemal Nacar. Cezaevine girmeden önceden reklam işinde çalışan ancak CNC tezgahının ne olduğunu bilmeyen Nacar, tahliye olacağı zamanı iple çektiğini belirterek, "Buraya geleli 6 ay oldu ve bu sürede CNC tezgahını yaptık. Dışarıdayken bu makinenin varlığından haberdar olmayan bir insandım. Buraya gelince bu makineyi sıfırdan yapabilecek bir kabiliyete sahip oldum hocalarım ve müdürümüz sayesinde. Tahliye olduktan sonra reklamcılık işime devam edeceğim ama böyle bir makineyi çalıştırmak için teklif alırsam orada çalışacağım" diye konuştu. KARABULUT: BİBERİN HİJYENİK ORTAMDA HAZIRLANDIĞINI BİLMİYORDUM Çalışan hükümlülerden biri olan Fahri Karabulut, cezaevine girmeden önce de biber yetiştirdiğini belirterek, "Tarlamızdan gelen biberleri temizleyip fabrikasyon ortamında hijyenik bir şekilde makinelerde pul biber haline getirip tüketicilere sunuyoruz. Cezaevine girmeden önce çiftçiydim ve Maraş biberi yetiştiriyordum. Ancak biberin böyle hijyenik bir şekilde hazırlandığını bilmiyordum" dedi. AKSU: ALDIKLARI BELGEYLE TAHLİYE OLUNCA ATÖLYE AÇABİLİRLER Cezaevinin eğitmeni Fatih Aksu, fabrikayı andıran Türkoğlu Açık Cezaevi'nin açılan kurlarda verilen eğitimlerle bir okul gibi olduğunu söyledi. İŞKUR İl Müdürlüğü, KOSGEB, Türkoğlu Halk Eğitimi Merkezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Müftülük gibi kurumlarla diyalog halinde olduklarını belirten Aksu, ihtiyaç ve talebe göre cezaevinde birçok kurslar açıldığını dile getirerek, "Türkoğlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz oymacılık kursunda yine hükümlülerimiz milli eğitim onaylı belgelerini almaktadır. Dışarı çıktıklarında bu belgeyle ahşap oymacılığı atölyesi açabilmektedirler" diye konuştu. "TAHLİYE OLUNCA 50 BİN TL HİBE KREDİ" Cezaevindeki eğitim iyileştirme faaliyetlerini bir bütün olarak değerlendirdiklerini belirten Fatih Aksu, şunları söyledi. "Buraya gelmiş hükümlüleri bir mesleki eğitim kazandırdıktan sonra sıfırdan veya var olan mesleğini geliştirdikten sonra tahliye olduğunda o mesleği yapabilmesi için İŞKUR, KOSGEB, üniversite ve kurumumuz aracılığıyla KOSGEB Girişimcilik Kursu Sertifika Programı düzenlemekteyiz. Üniversite hocamız kurumumuza gelerek her kursta 20 hükümlüyü 4 gün derse tabi tutarak belgelerini vermektedir. Halkımız tarafından rağbet gören bu kursun aynısını kurumumuzda uygulamaktayız. Kurs sonunda girişimcilik sertifikasını alan, 'Ben bu işi yaparım' diyen hükümlülerimize 50 bin TL'ye kadar KOSGEB'ten hibe kredisi verilmektedir. 'Yani eğitim iyileştirme faaliyetlerimize bütün olarak bakacağız' dediğimiz şey de aslında bu. Mesleki eğitimin yanında onlara imkan sağlamaktır." ÇAKIR: NET KAR 1.5 MİLYON LİRA Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mürsel Çakır ise, açıkları atölyelerle temel amaçlarının hükümlülerin var olan mesleklerini geliştirmek, vasıfsız hükümlülere de yeni meslekler edinmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Bu kapsamda üretime yönelik 5 tane atölye olduğunu ifade eden Çakır, "2016 yılı içerisinde bu atölyelerden elde ettiğimiz gelir miktarı 5 milyon liraya yakın, gider miktarı de 3,5 milyon lira. Ortalama 1,5 milyon liraya yakın Ceza infaz kurumumuzun bir karı söz konusu. Bu ülkemizin ve Kahramanmaraş'ın ekonomisine büyük bir katkı. Hem buradaki hükümlülerin barınmalarını sağlayacak, onların iaşelerini temin edecek, devletimize yük olmayacak şekilde bu işlemlerimizi yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Cezaevindeki üretimi artırmak, hükümlülere farklı meslekler kazandırmak adına yeni projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını kaydeden Çakır, "İleriye dönük projeler kapsamında DOĞAKA aracılığıyla iş makineleri simülatörü almayı planlıyoruz. Bunun yanında Maraş'a özgü biber salçası atölyesi kurmayı planlıyoruz. İnşallah bu faaliyetlerimizi de gerçekleştirirsek hem ülkemizin ekonomisine hem de Maraş'ımızın ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. "HÜKÜMLÜLER TOPLUM DIŞINDA İTİLEN DEĞİL, ÜRETEN İNSANLAR OLUYOR" Kurs ve atölyeleri eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında değerlendirdiklerini ifade eden Mürsel Çakır, tüm bunların dışında sosyal aktivitelere de önem verdiklerini söyledi. Önemli gün ve haftalarda anma törenleri, futbol turnuvaları, konferanslar gibi etkinlikler de düzenlediklerini kaydeden Çakır, şöyle devam etti: "Kurumumuz iş yurtlarının yapmış olduğu kazanca baktığımızda sadece kendi yağında kavrulmuyor. Bu kurumun bulunduğu il ve ilçe ekonomik hareketliliğine katkı sağlayan bir konuma geldiğini görmekteyiz. Ceza infaz kurumları, genel bilinenin aksine artık kabuk değiştirmiş, toplumun dışına itilen insanlar üretmekten, hükümlüleri toplum ve kendileri için üreten insanlar haline getirmektedir."