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(Görüntülü Haber) F4 uçağı Tarsus'ta sergilenecek

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),() MERSİN'in Tarsus İlçe Belediyesi, uçuş ömrünü tamamlamış F4 tipi bir savaş uçağını sergileyecek. Eskişehir 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan alınan uçak, 2 günlük yolculuğun ardından Tarsus'a...

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),() MERSİN'in Tarsus İlçe Belediyesi, uçuş ömrünü tamamlamış F4 tipi bir savaş uçağını sergileyecek. Eskişehir 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan alınan uçak, 2 günlük yolculuğun ardından Tarsus'a getirildi. Uçağın, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan Şht. Hv. Plt. Ütğm. Bahadır Şahin Parkı'nda montaj çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Şevket Can, konuyla ilgili açıklamasında tarihi değerlere önem veren bir yönetim olduklarını belirterek şunları söyledi: "Tarsus'ta Çanakkale Zafer Parkı'nda Nusret Mayın Gemisi Müzesi, İstasyon Meydanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mart 1923'te şehrimize geldiği tren olan Atatürk Treni Anıt Müzesi ve Kırklarsırtı Mahallemizde Osmanlı Parkı?da Osmanlı Eserleri Müzesi' bulundurmaktayız. Bu objeleri hemşerilerimizin milli ve tarihi değerlere sahip çıkması için ziyarete açtık. Bu düşünceden hareket ederek, Şht. Hv. Plt. Ütğm. Bahadır Şahin?in anısına yaptırdığımız parkımıza F4 uçağımızı yerleştireceğiz.

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