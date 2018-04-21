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(Görüntülü Haber) Eyüpsultan’da 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Eyüpsultan’da düzenlenen çocuk şenliği ile başladı. Çocuklar kendileri için hazırlanan oyun atölyelerinde ve oyun alanlarında şenliğin tadını çıkardı. Eyüpsultan Belediyesi 23 Nisan...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Eyüpsultan’da düzenlenen çocuk şenliği ile başladı. Çocuklar kendileri için hazırlanan oyun atölyelerinde ve oyun alanlarında şenliğin tadını çıkardı. Eyüpsultan Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na günler kala çocukların mutlu ve eğlenceli bir hafta sonu geçirmesi için etkinliklere şimdiden başladı. Havaların ısınmasını fırsat bilen çocuklar Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen ’23 Nisan Çocuk Şenliği’ne akın etti. Yüzlerce çocuk kendileri için düzenlenen etkinlik alanında; oyuncak, renklendirme, karikatür, yüz boyama, fotoğraf, kukla, çim adam, cam üfleme, minyatür, ahşap ve robot atölyelerinde hem eğlendi hem de öğrendi. Yüzleri boyanan ve patlamış mısır yiyen çocuklar, Hacivat ve Karagöz oyununu izleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Üç gün sürecek etkinlikte Şenliğin tadını çıkaran Asuman Erzincanlı,”Burada çok eğlendik, yüzümüzü boyadılar. Bir sürü atölyeler var, şimdiden 23 Nisan kutlu olsun. Bizim için çok güzel bir gün hazırlamışlar. Çok beğendim” dedi. “23 NİSAN’I ÇOCUKLARIMIZIN EĞLENECEĞİ BİR FORMATTA YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ” Etkinlikte çocukların ellerine imza atan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ” Bu etkinliği 2 yıldır yapıyoruz. 23 Nisan’ı gerçekten çocuklarımızın zevkle idrak edeceği bir formatta yapmaya çalışıyoruz. Burada onlarca etkinlik var. Eğlenceler, yarışmalar, oyunlar var. Hoşça vakit geçiriyor çocuklar. Velilerimizle, çocuklarımızla hep beraber imza atıyoruz, fotoğraf çektiriyoruz. Çok güzel bir kaynaşma oluyor. Çok yönlü ve faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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