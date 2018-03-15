(Görüntülü Haber) Eyüpsultan'dan Afrin'deki Mehmetçiğe tam destek 

İSTANBUL, () -EYÜPSULTAN'DA yaşayan vatandaşlar Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek amacıyla çalışma başlattı.

Kemerburgaz Mithatpaşa Mahalle Muhtarlığı'nda düzenlenen programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve Halis Kutmangil Lisesi öğrencileri katıldı. Çalışma kapsamında toplanan 500 civarında powerbank (yedek batarya) güvenlik güçlerine ulaştırılmak üzere Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a teslim edildi. Konuyla ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın, gençlerin bu hassasiyete sahip olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

?DEVLETİMİZ BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILIYOR?

Kampanyaya katkı ve destek veren öğrencilere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara ayrıca teşekkür eden Aydın, ?Afrin'de memleketimiz, geleceğimiz ve çocuklarımız için savaşan Mehmetçiğimize ufakta olsa bir katkıda bulunmak istiyoruz. Esas itibariyle Mehmetçiğimizin herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Devletimiz çok güçlü ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Yapılan istisnai bir durum. Bizim yaptığımız yangına bir karıncanın su taşıması misali. 500 civarında powerbank, Afrin'de canlarını ortaya koyup kahramanca savaşan Mehmetçiğimize gönderilmek üzere sembolik anlamda teslim alındı. Bütün Kemerburgaz halkına ve öğrenci kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Eyüpsultan'a yakışanı yapıyorlar. Biz her zaman bu tip projelere öncülük ediyoruz. Kilis ziyaretimiz sonrası yurt içinden ve yurt dışından birçok insan ?Bizde aynı ziyareti yapmak istiyoruz. Umuyorum ki bu çalışmada örnek olacaktır. Gençlerin burada olması bana göre çok daha anlamlı. Bu hassasiyete sahip olmaları inanın beni çok daha mutlu ediyor ve geleceğimizin emin ellerde olduğuna inanıyorum.?

