Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() EYÜP'te izolasyon hammadesi üzereten bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Eyüp'te fabrika yangını (1)
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() EYÜP'te izolasyon hammadesi üzereten bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor....
05 Nisan 2018 Perşembe 09:20
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