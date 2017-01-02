Ersan SAN / İSTANBUL Eyüp'te bulunan bir marketler zinciri şubesine yapılan bomba ihbarı polisi harekete geçirirken yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Eyüp Silahtarağa Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinin şubesine 19.00 sıralarında bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken bomba imha uzmanları market içerisinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Polis çalışmalarını tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Eyüp'te bir markete yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Ersan SAN / İSTANBUL Eyüp'te bulunan bir marketler zinciri şubesine yapılan bomba ihbarı polisi harekete geçirirken yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Eyüp Silahtarağa Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinin...
02 Ocak 2017 Pazartesi 20:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.