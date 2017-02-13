(Görüntülü Haber) EYOF'da ulaşım isyanı

TÜRKİYE'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 13'ncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) açılış seremonisinde yaşanan ulaşım sıkıntısı, katılımcıları zor durumda bıraktı. Soğukla birlikte ulaşım sorunu nedeniyle tribünler erken boşaldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu Erzurum'da Kazım Karabekir Statyumunda dün gece yapılan EYOF seremonisine gitmek isteyenler, ulaşım engeline takıldı. Stadyuma giden tüm yollar güvenlik kuvvetleri tarafından ulaşıma kapatılınca, otomobillerini kilometrelerce uzakta park etmek zorunda kalanlar, yollara düştü. Yaşlısından, çocuğuna binlerce kişinin buz gibi havada gittiği stadyumda ısıtıcıların yakılmaması üzerine seyirciler, ıslıkayarak ve 'Sobayı yakın' diye tempo tuttu. Gösterinin yapıldığı sahnenin tribünlere uzak kalması, izleyicilerin sporcuların geçişinden sonra stadyumu terk etmesine yol açtı. Tüm kapılar VIP üyelerine açılırken, kayıt altına alınan ve engellerden geçmesi için EYOF tarafından giriş kartı verilen taşıtların barikatlardan geçişine izin verilmedi. Bunun üzerine taşıtlarını yol kenarlarına park eden basın mensupları da diğer izleyiciler gibi dondurucu havada 1 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden davetiye gönderilerek ve iletişim kurularak EYOF seromonisini izlemeye davet edildiğini belirten Erzurum'un Almanya Fahri Konsolosu Yılmaz Kuşkay, "Binbir güçlükle yürüyerek stada gittim. Giriş kapısında görevliler listede ismimim olmadığını bildirdi. Beni davet ediyorsunuz, sonra isminiz listede yok. Trübün ağzına kadar dolu. Yer bulamadığım için töreni izlemeden ayrıldım. Vatandaşlarla birlikte karlara bata çıka o soğukta döndük. Böylesine önemli bir organizasyonu yüzlerine gözlerine bulaştırdılar" diye konuştu.