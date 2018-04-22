(Görüntülü Haber)Evlerin ve tarlaların bulunduğu arazinin satışına tepki

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), () - MERSİN Silifke'de, 'Büyükşehir Yasası' ile mülkiyeti belediyelere geçen arazilerin yüksek fiyatlarla satışa çıkarılmasına tepki gösteren ilçe sakinleri, protesto için yol kapatmak istedi. Jandarma, Silifkelilere yol kapatma eylemi için izin vermedi.



Atakent Mahallesi’nde 'Büyükşehir Yasası' ile mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi’ne geçen arazilerde evleri bulunan Silifkeliler, bir araya gelip, eylem yaptı. Yıllardır oturdukları evleri ile arazilerinin yüksek fiyattan satışa çıkarılmasına tepki gösteren ilçe sakinleri, 'Satılık köy’, 'Tapu köyün hakkıdır' yazılı pankartlar taşıyıp, belediyeleri protesto etti. Satış fiyatlarının alabilecekleri uygun fiyatlara çekilmesini isteyen, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyenler, Silifke- Mersin yolunu trafiğe kapatmak istedi. Jandarma ekipleri, duruma müdahale ederek, yolun kapatılmasına izin vermedi. Eylemlerini bir süre daha devam ettiren ilçe sakinleri, olaysız dağıldı.



'TAPU KONUSUNDA YARDIM İSTİYORUZ'



Atakent Mahallesi Muhtarı Alper Doğan, Silifkelilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:



"Daha önce Atakent Mahallesi’nde tapulu olan araziler 'Büyükşehir Yasası' ile beraber bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne bir kısmı da Silifke Belediyesi'ne tahsis edildi. Bu tahsis olan yerler şu an ihale usulü ile satılmaktadır. Belki doğru bir işlem yapılıyor. Dedesinden babasından kalan yerler için ihaleye burada yaşayan insanlar giremez. Çünkü günlük 20- 30 liraya çilek yevmiyesine giden insanlar. Bu ihale çıktığı zaman buralardaki emek verdikleri yerleri alamıyorlar. Bunun için de sıkıntı duyuyorlar. Hazine yerlerinde içinde şu ana kadar 'işgalci' olmuş insanların gelir gücünü de hesaba katarak, satışa çıkarılmasını, birinci önceliğinin de içerisinde zilliyetini sağlayan vatandaşlara verilmesini istiyoruz. Atakent bölgesi, turizm bölgesi olduğu için ihaleye çıkarılarak, çok yüksek miktarda satılmaktadır. Cumhurbaşkanı'mız ve yetkililerden bu halkın sesini duymasını istiyoruz. Bize tapu konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz."