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(Görüntülü Haber) Evleri, HES suyunun getirdiği çamura gömüldü

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Sarıkaya mevkiinde yapılan hidroelektrik santralin (HES) su kanalında meydana gelen sızma nedeniyle, Refik ve Hasan Taşkın kardeşlere ait çiftlikteki ev, aile büyüklerinin mezarları, ahır, samanlık, kiler ve bazı...

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Sarıkaya mevkiinde yapılan hidroelektrik santralin (HES) su kanalında meydana gelen sızma nedeniyle, Refik ve Hasan Taşkın kardeşlere ait çiftlikteki ev, aile büyüklerinin mezarları, ahır, samanlık, kiler ve bazı tarım aletleri çamura gömüldü.

Oltu'ya 3 kilometre uzaklıktaki Sarıkaya mevkiinde, Refik ve Hasan Taşkın kardeşlerin çiftliği HES su kanalındaki sızma nedeniyle çamur içinde kaldı. Kış mevsimi olduğu için çiftlikte kimsenin yaşamaması olası bir faciayı önledi. Hasan Taşkın, kanaldan sızan suların getirdiği çakıl taşları ve çamurun çiftlikteki 2 katlı evin arka tarafından mutfak penceresine kadar yükseldiğini söyledi. Taşkın, zararın 500 bin liraya yakın olduğunu kaydetti. Yazın çiftliğe geldiklerini, kışın ise ilçe merkezindeki evlerine gittiklerini belirten Hasan Taşkın zararın hemen karşılanmasını istedi.

Çiftlikte kardeşleri ve aileleriyle birlikte yaklaşık 15 kişinin yaşadığını anlatan Hasan Taşkın şöyle konuştu:

"Bunların diriye de ölüye de saygısı yok. Sızma nedeniyle dağdan gelen çamur çiftliği neredeyse yutuyordu. Yetkilileri defalarca uyardık ama kimse bizi dikkate almadı. Bu sızma kışın değil yazın olsa belki de birilerimizin ölümüne neden olacaktı. Bu kadar vurdumduymazlık olmaz. Eğer zamanında önlem alınsa bunların hiçbiri olmayacaktı. Büyüklerimize ait mezarlar bile çamurun altında kaldı. Zararın hemen karşılamasını istiyorum. Çiftlikteki mezar ve evlerimizle birlikte ahır, samanlık, kiler, tarım aletleri, arı kovanları ve araziler akan suların getirdiği toprağın altında kaldı. Perişan olduk."

 

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