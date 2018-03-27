(Görüntülü Haber) Evinin bir odasında 'Kaliforniya solucanı' yetiştiriyor

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde emekli memur Musa Kılıç (61), ailesi ile birlikte yaşadığı 3 odalı evinin bir odasında 'Kaliforniya solucanı' yetiştirip, gübre üretiyor. Kılıç, tarımda yüksek verimlilik sağlayan Kaliforniya solucanını Mardin'den aldığını, şu anda 100 bin solucanla üretim yaptığını, bu sayıyı 200 bine çıkardıktan sonra gübre satışına başlayacağını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan geçen yıl emekli olan 5 çocuk babası Musa Kılıç, tavsiye üzerine Çukurca merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Köprülü Köyü Çimenli Mahallesi'ndeki evinin bir odasında Kaliforniya solucanı gübresi üretmeye karar verdi. Kılıç, Mardin'e giderek buradan 100 bin Kaliforniya solucanı alıp evine getirdi. 3 aydır büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren Kılıç, kısa sürede solucan gübresi üretmeye başladı. Aldığı verimden memnun olduğunu belirten Kılıç, kısa sürede solucan sayısının 200 bine çıkacağını, ardından da tarımda büyük verimlilik sağlayan gübrenin satışına başlayacağını söyledi. Solucan gübresi üretiminden mennun olduğunu, işlerini büyütmek için yetkililerden destek istediğini belirten Musa Kılıç, "Kimyasal gübreler toprağa zarar veriyor ve verimi düşürüyor. Bizim ürettiğimiz gübre ise tamamen doğal ve üretimi yüzde 100 artırıyor. Bizim coğrafyamızda da çok fazla ekilecek, tarım yapılacak alanımız yok. Bu nedenle ben de bölgede tarım yapan çiftçilerin verimini artırmak için böyle bir girişimde bulundum. Yakın köylerden hayvan gübresi alıyorum. Gerekli işlemlerin ardından elekten geçirip solucan yemi olarak kullanıyorum. Hayvan gübresinin 3 santim altına da solucanları yerleştiriyorum. Üremeleri için de yumurta kabuğu, çay ve marul atıklarını parçalayıp gübrenin üstüne bırakıyorum. 3 ayda bir çoğalıyorlar. Solucan sayısını 200 bine çıkardıktan sonra ürettiğim gübrenin satışına başlayacam" dedi.