Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP İstanbul İl Kongresi başladı CANLI
CHP İstanbul İl Kongresi başladı...
Binlerce Mac kullanıcısı Fruitfly ile gözetlemiş
Mac kullanıcılarını Fruitfly ile gözetlemiş
HGS'den fazla para alındığını öne sürdü
HGS'den fazla para alındığını öne...
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Feyzioğlu, Ülkücü Düşünce Derneği'nde konuştu

(Görüntülü Haber) Evinde yaptığı pasta börekleri satıp çocuklarını okutuyor

Orhan AŞAN-Safa ATMACA/VAN, () - VAN'da 3 çocuk annesi Mine Demir (38), evinde yaptığı pasta, börek, el örgüleri, patik, lif ve süs eşyalarını satarak geçimini sağlıyor. Kendi olanakları ve emeği ile kiraladığı dükkânında kazandığı...

Orhan AŞAN-Safa ATMACA/VAN, () - VAN'da 3 çocuk annesi Mine Demir (38), evinde yaptığı pasta, börek, el örgüleri, patik, lif ve süs eşyalarını satarak geçimini sağlıyor. Kendi olanakları ve emeği ile kiraladığı dükkânında kazandığı parayla 3 çocuğunu okutan Demir işini severek yaptığını, iş bulamayan eşinin de çalışmak üzere İstanbul'a gittiğini söyledi. 

İpekyolu İlçe'sine bağlı Vali Mithatbey Mahallesi'nde oturan Mine Demir, işsizliğin yoğun olduğu kentte yıllarca hayalini kurduğu pasta, börek ve el örgüleri dükkanı açtı. Dükkanını ilk açtığında satış yapamadığı için zor günler geçiren Demir, pes etmeyerek tek başına hayalini gerçekleştirdi hem de ailesine ekonomik katkı sağladı. 3 çocuk annesi Demir, mahallede açtığı 16 metrekarelik dükkanda, evinde yaptığı pasta, börek, el örgüleri, patik, lif ve süs eşyalarını satarak çocuklarını okula gönderiyor. Eşinin Van'da iş bulamadığı için İstanbul'da çalışmaya gittiğini anlatan Mina Demir, şöyle konuştu:

"Yıllar önce böyle bir iş yapmayı hayal ettim. Bu hayalimi yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirdim. Burada hayalimi gerçekleştirdim hem de aile bütçeme katkı sağlıyorum. 3 çocuğum var çocuklarımı buradan elde ettiğim gelirle okutuyorum. Eşim Van'da iş bulamadığı için İstanbul'da çalışıyor. Pasta, börek, el örgüleri, patik, lif ve süs eşyalarını yapıp satıyorum."

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314