(Görüntülü Haber) Evinde bıçaklanarak öldürülen İngilizce öğretmeni toprağa verildi

Fatih EMRAH ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), () BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde evinde bıçaklanarak öldürülen İngilizce öğretmeni 50 yaşındaki Elif Isparta, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Elif Isparta'dan haber alamayan yakınları, Çanakkale'nin Çan İlçesi'ndeki güreşlere devesiyle katılan Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Enis Isparta'yı arayıp, eşine ulaşılamadığı bildirildi. Yakınlarının haber vermesiyle hemen kente dönen Ali Enis Isparta, dün (pazar) saat 21.00 sıralarında evine geldiğinde, eşi Elif Isparta'nın kanlar içindeki cesedini buldu. Ali Enis Isparta'nın haber vermesiyle eve gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif Isparta'nın cesedi, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Isparta'nın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Elif Isparta, bugün Mahkeme Camii'nde öğlende kılınan namazın ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, yardımcıları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdür ve öğretmenlerden öğrencilerine kadar kalabalık bir topluluk cenazeye katıldı. Elif Isparta'nın çocukları Erim ve İdil Isparta, annelerinin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı; gözyaşlarını tutmadı. Eşi Enis Isparta ise cenaze sırasında ayakta durmakta zorlandı. Cami önünden omuzlara alınan tabut, tekbirler eşliğinde cenaze aracına yüklendi. Elif Isparta, Edremit Şehir Kabristanlığına toprağa verildi. PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ Anadolu lisesinde İngilizce öğretmeni olan ve kısa bir süre önce FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenilen Elif Isparta'nın, ölümünden kısa bir süre önce Facebook hesabından yaptığı, "İnsan bir ecelini bir de kaderini bilmezmiş. Bilinen tek şey varmış 'Sevgi' onun da kıymeti bilinmezmiş" paylaşımı dikkati çekmişti. ADLİYEYE SEVK EDİLECEK Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada incelemeye alınan çevredeki güvenlik kamerası görüntülülerinde Elif Isparta'nın evinin korkuluklarından tırmanan bir kişi belirlenmiş, yapılan parmak izi çalışmasında şüphelinin kimliğinin R.K. (Recep Kırtıl) (26) olduğu ortaya çıkmıştı. Edremit yakınlarındaki bir zeytin tarlasında yakalanarak gözaltına alınan R.K.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. R.K.'nın üstünden Elif Isparta'nın cep telefonuna ait sim kart çıktı. Şüphelinin suratında 1-2 günlük boğuşmaya bağlı çizik izleri olduğu görüldü. Olay yerindeki kanlı ayakkabı izi ile de ayağında bulunan ayakkabının izlerinin uyuştuğu belirlendi. R.K. ve Isparta'dan alınan DNA kalıntıları incelenmek Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. R.K.'nın da aralarında yer aldığı toplam 5 kişinin olayla ilgili emniyette sorgulandığı öğrenildi. Yakınları, saat 21.00'de cesedi bulunan Elif Isparta'ya ait Whatsap programına, saat 04.01'de girilip tekrar çıkıldığını söyledi. Yakınları ayrıca, komidinin içinde 8 bin lira nakit para ile ziynet eşyalarının bulunmasına rağmen el sürülmediğini belirtti.