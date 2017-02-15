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(Görüntülü Haber) Evin damında 300 güvercin besliyor

Gülhan DEMİRCİ/ MERSİN,( )- MERSİN'de 42 yaşındaki temizlik işçisi Ayhan Araman, evinin damında yaptığı oda şeklindeki 12 kümeste 300 güvercin besliyor. Turunçlu Mahallesi'nde oturan Ayhan Araman, 12 yıl önce hobi için iki...

Gülhan DEMİRCİ/ MERSİN,( )- MERSİN'de 42 yaşındaki temizlik işçisi Ayhan Araman, evinin damında yaptığı oda şeklindeki 12 kümeste 300 güvercin besliyor. Turunçlu Mahallesi'nde oturan Ayhan Araman, 12 yıl önce hobi için iki güvercin satın alıp beslemeye başladı. O günden bu yana güvercin beslediğini ve sayısının 300'e ulaştığı belirten Araman, "Güvercin beslemeyi sevdiğim için yapıyorum. Güvercinlerle birlikte olduğum her vakit kendimi huzurlu hissediyorum. Her gün işten geldikten sonra güvercinleri gruplar halinde akşamüstü yarım saat uçururum. Pazar günleri ise nerdeyse günün tamamını güvercinlerle geçiririm. Kendimden çok dostlarımla ilgileniyorum. Kendimi kuşlara adadım. Beni gördüklerinde yanıma birikiyorlar ve kaçmıyorlar. İçimizdeki sevgiyi kuşlar da hissediyor" diye konuştu.

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