(Görüntülü Haber) Evden bir kamyon çöp çıktı
BURSA’nın merkez Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi’nde bulunan bir çöp evi temizledi. Çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle mahalle sakinlerinin şikayette bulunduğu Muradiye Mahallesi 7'nci...
27 Ocak 2017 Cuma 16:31
BURSA’nın merkez Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi’nde bulunan bir çöp evi temizledi. Çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle mahalle sakinlerinin şikayette bulunduğu Muradiye Mahallesi 7'nci Aralık Sokak’taki eve giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. 70 yaşındaki Zuhal Bir’in tek başına yaşadığı evi temizlemeye başlayan ekipler, evden 1 kamyon çöp çıkardı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi. Mahalle Muhtarı Vahide Kılıçkaya, “Zuhal Bir, tüm mahalle sakinlerinin sevdiği bir kişi. Tek başına yaşadığı için evini temizlemekte sıkıntılar yaşıyor. Maalesef eski eşyaları biriktirme gibi de kötü bir huyu var. Sokaklardan çöp toplamıyor. Eskiyen eşyaları atmayıp biriktirdiği için evi çöp eve dönmüş durumda. Mahalle sakinleri, biriken çöplerden yayılan kokudan dolayı büyük rahatsızlık duyuyor. Durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdik. Belediye ekipleri, evi boşaltarak tamamen temizledi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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