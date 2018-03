(Görüntülü Haber) Ev kadınları, Afrin’deki askerler için boyunluk ördü

TRABZON’un Yomra ilçesinde, Belediye ve Ak Parti İlçe Başkanlığı'nın çağrısı ile ev kadınları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin’de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerler için 240 boyunluk ördü. Kadınlar, ördükleri boyunlukları öğrencilerin kaleme aldıkları mektuplarla birlikte askerlere gönderilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim etti.



Trabzon’un Yomra Belediyesi ile AK Parti Yomra İlçe Başkanlığı, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerler için örgü kampanyası başlattı. Kısa sürede yankı bulan kampanyaya katılan çok sayıda kadın, bir haftada 240 boyunluk ördü. Boyunluklar, öğrenciler ve kadınların yazdığı mektuplarla birlikte askerlere gönderilmek üzere Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ile Ak Parti Yomra İlçe Teşkilatı Sosyal Politikalar Başkanı Yeliz Özer tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.



Ak Parti Yomra İlçe Teşkilatı Sosyal Politikalar Başkanı Yeliz Özer, kadınların elbirliğiyle boyunluk ördüğünü belirterek, “Boyunlukların içine gönüllerinden geçenleri yazdıkları mektuplar koydular. Tek amacımız, askerlerimizin yanında olduğumuzu, dualarımızın her daim onlarla beraber olduğunu göstermek" dedi.



'MEHMETÇİKLERİMİZLE MİLLET OLARAK BERABERİZ'



Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ise Afrin'de yürütülen operasyonla her türlü terör belasından ülkeyi koruyabilmek için mücadele eden güvenlik güçlerine Yomra olarak manevi katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu:



“Mehmetçiklerimizle millet olarak beraberiz. Ülkemizi savunmak için bize ne görev düşerse, onu yerine getirmek için elimizden geleni yapabileceğimizi belirtmek istedik. Mehmetçiklerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor, ama biz onları moral ve motivasyon anlamında katkı sağlamak için arkadaşlarımızla beraber elbirliğiyle yavrularımızın mektuplarını da harmanlayarak paketledik. Hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru emeklerini teslim ettik. İnşallah Afrin'de bulunan Mehmetçiklerimize bunlar ulaşınca, onlar için güzel bir moral ve motivasyon olur."



Askerler için örgü ören Meryem Adanur da, "Askerlerimiz için örgü örerken torunum geldi. ‘Babaanne ne örüyorsun?’ diye sordu. ‘Askerlerimize bouynulk örüyorum, üşümesinler’ dedim. O da bana ‘Ben de askerlerimize bir sürpriz yapmak istiyorum’ dedi. Eline kalem kâğıdı alıp başka bir odaya gitti. Bir süre sonra ‘Babaanne okur musun?’ dedi. Hem okudum, hem ağladım. Eğer ben bu duyguyu torunuma aşılayabildiysem, ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.



Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınan boyunluk ve mektuplar Afrin’deki askerlere gönderilecek.