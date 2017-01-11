Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da sabah işyerini açan esnaf dünkü yoğun kar yağışı sonrası biriken kar kütlelerini temizledi. Burdur'da dün sabah başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın durmasının ardından kar birikintileri buz halini almaya başladı. Sabah işyerini açan bölge esnafı dükkanların önündeki kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizledi. Burdur Belediyesi ekipleri ise öğleden sonra temizleme çalışması yaparak, kar kütlelerini kepçelerle kamyonlara yükledi. Kalekapısı Caddesi esnafı Cafer Özalp, "Her şeyi belediyeden beklememek gerekiyor. Kendimiz tuz dökerek buzları temizliyoruz" dedi.
(Görüntülü Haber) Esnaf kar birikintilerini temizledi
Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da sabah işyerini açan esnaf dünkü yoğun kar yağışı sonrası biriken kar kütlelerini temizledi. Burdur'da dün sabah başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın durmasının ardından...
11 Ocak 2017 Çarşamba 17:13
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