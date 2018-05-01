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(Görüntülü Haber) Eskişehir Şeker Fabrikası önünde 1 Mayıs kutlaması

ESKİŞEHİR'de Türk-İş, 1 Mayıs'ı şeker fabrikası önünde düzenlenen etkinlikle kutladı. Türk-İş tarafından düzenlenen, çeşitli siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği...

ESKİŞEHİR'de Türk-İş, 1 Mayıs'ı şeker fabrikası önünde düzenlenen etkinlikle kutladı.

Türk-İş tarafından düzenlenen, çeşitli siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği Şeker Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Opera Binası önünde başladı. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'na doğru yürüyüşe geçti. Kalabalık sık sık  'Şeker vatandır, vatan satılamaz', 'Şekeri satanı biz de satarız' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı.

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası önünde tamamlanan yürüyüşün ardından Şeker-İş Şube Başkanı Hamit Dokuzlar kalabalığa hitaben konuşma yaptı. Dokuzlar şunları söyledi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sevinçle kutladığı bu önemli günde şeker işçisi ne yazık ki bu sevinçten mahrum, boynu bükük bir şekilde güzel bir bahar gününde baharı yaşayamamaktadır. Binlerce şeker işçisi yıllardır emeğiyle değer üretmenin, alın teriyle helal kazancının arayışında ve çabasında iken bir anda özelleştirmenin soğuk nefesiyle adeta şoka girmiştir. Özelleştirme planlanan 14 şeker fabrikasından 11 tanesi özelleştirilmiş, 3 tanesinin ihale süreci devam etmektedir. Kapanacak şeker fabrikalarından ortaya çıkacak şeker açığı nişasta bazlı şekerler ile kapatılmaya çalışılacak. Bu mücadelemiz nişasta bazlı şeker lobisi denilen sentetik bazlı zehrin eline düşmemesi için şeker vatandır, vatan satılamaz." 

Yapılan konuşmaların ardından Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Hamit Dokuzlar beyaz güvercin uçurdu. Kalabalık daha sonra şeker fabrikası önünden ayrıldı.

 

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