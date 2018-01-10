(Görüntülü Haber) Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin 500 bininci ziyaretçisine hediye

ESKİŞEHİR Hayvanat Bahçesi'ni bugüne kadar 500 bin kişi ziyaret etti. 500 bininci ziyaretçi aileye çeşitli hediyeler verilirken, hayvanat hahçesinde15 değişik türde hayvanın toplam 70 yavrusu dünyaya geldi.



Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Nisan 2017 tarihinde açılan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, 243 farklı türde 1665 hayvana ev sahipliği yapıyor. Her yaş grubundan insanların ilgi gösterdiği hayvanat bahçesini ziyaret eden 500 bininci kişi Erdinç Hatırnaz oldu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Erdinç Hatırnaz ile eşi ve 2 çocuğuna çeşitli hediyeler verdi. Erdinç Hatırnaz, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde oturduklarını, hayvanat bahçesini ziyaret için kent merkezine geldiklerini söyleyerek, "Çocuklarımız burayı çok seviyor. Gerek düzeni, gerek peyzaj çalışmaları gerek de hayvanlara gösterilen ilgiden çok memnunuz" dedi.



Hatırnaz çifti, Eskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından golf arabası ile gezdirildi. Aile, lemurları elleriyle besledi. Çocukların hayvanları yakından tanıması ve hayvan sevgilerinin pekişmesi için hayvanat bahçesinin Eskişehir'e çok yakıştığını söyleyen anne Cansu Hatırnaz da, "Büyükşehir Belediyesi'nin buradaki personeli hayvanlarla çok yakından ilgileniyorlar. Çocuklarımızın mutluluğunu gözlerinden okuyabiliyoruz. Buranın açılmasında emeği geçen başta Yılmaz Büyükerşen olmak üzere herkese teşekkür ediyor, hayvanat bahçesinin nice 500 bininci ziyaretçileri ağırlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.



70 YAVRU



Bu arada, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde açıldığından bu yana 15 değişik türde hayvan, toplam 70 yavru dünyaya getirdi. Hayvanat bahçesi yetkilileri 2017 yılında 30 mahmuzlu kaplumbağa, 7 Kamerun koyunu, 5 Valabi kangurusu, 4 çinçila, 4 deve kuşu, 3 mirket, 3 geyik, 2 ceylan, 2 halka kuyruklu lemur, 2 Grivet maymunu, 2 kapibara, 2 kirikajou, 2 mavi ara papağanı, 1 akbaba beç tavuğu ve 1 antilop yavrusunun doğduğunu belirtti.



Veteriner hekim, biyolog, ziraat mühendisi, orman mühendisi, su ürünleri mühendisi, dalgıç, tekniker ve hayvan bakıcısından oluşan 60 kişilik bir kadronun hizmet verdiği Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde, hayvanlar mevsimlere göre hazırlanan özel diyetlerle besleniyor.