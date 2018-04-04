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(Görüntülü Haber) Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ne 1 yılda 650 bin ziyaretçi

ESKİŞEHİR'de geçen yıl Nisan ayında açılan Hayvanat Bahçesi'ni 1 yılda 650 bin kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki Eskişehir Hayvanat Bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor. 85 bin metrekarelik...

ESKİŞEHİR'de geçen yıl Nisan ayında açılan Hayvanat Bahçesi'ni 1 yılda 650 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki Eskişehir Hayvanat Bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor. 85 bin metrekarelik hayvanat bahçesinde 243 farklı türden1600 hayvan bulunuyor. Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Orman Mühendisi Emir Özay, ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Özay, "Bir yılda 650 bin kişi burayı ziyaret etti. Bahçemizde sürüngenlerimiz, amfibilerimiz, kuş türlerimiz, çeşitli memeli hayvanlarımız bulunmaktadır. Ayrıca su altı dünyamızda balıklarımız mevcut" dedi.

En çok ilgiyi mirketlerin gördüğünü belirten Emir Özay, "Bahçemizde daha çok mirketler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Aynı zamanda tropik merkezde sürüngenlerimiz de çok ilgi çekmekte. Turlarla şehir dışından da bahçemize gelen turistler var. Yaz dönemlerinde turistlerimiz artıyor. Açıldığımız günden itibaren 650 bin kişi bahçemizi ziyaret etti. Sayının bu sene daha da artması hedefliyoruz. Şu an için en fazla artan hayvanlarımız kara kaplumbağalarımız ve emularımız. Ceylanlarımız da iyi popülasyona sahip, sürekli yavru alabiliyoruz. Geyiklerimiz üremeye devam ediyor. Ziyarete gelen misafirlerden tek isteğimiz hayvanlara yiyecek atmamaları. Hayvanlara el ve ayaklarını uzatmamaları" diye konuştu.

Pazartesi günleri dışında her gün açık olan Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ne girişler tam 10, öğrenci 5 lira.

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