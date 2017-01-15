(Görüntülü Haber) Eskişehir'deki yerel örgütlerden Anayasa değişikliği teklifine hayır çağırısı

ESKİŞEHİR'de yerel örgüt temsilcileri yaptıkları ortak açıklamada milletvekillerinin Anayasa değişikliği teklifini meclisten çekmelerini ve teklife hayır demelerini istedi. Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıya aralarında Türk İş, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendikalar ile çeşitli oda ve derneklerin bulunduğu 38 kuruluşun temsilcileri katıldı. Temsilciler, 'Bu kanun teklifini meclisten çekin, Hayır deyin' yazılı pankart açtı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Tepebaşı Merkez İlçe Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç'ın da konuk olarak katıldığı toplantıda 38 kuruluş adına ortak basın metnini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat okudu. Aykanat, Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde görüşülen yasa teklifinin içeriğini milletvekillerinin bile tam olarak bilmediğini söyleyerek şöyle konuştu: "Bu anayasa değişikliği teklifi Türkiye'nin yüz yılı aşan demokratik birikimini, Cumhuriyet kazanımlarını ve evrensel insani taleplerini yok sayan, tek adam yönetimi teklifidir. Parti ayrımı yapmadan genelde tüm milletvekillerine, özelde Eskişehir milletvekillerine sesleniyoruz. Bu kanun teklifini meclisten çekin, hayır deyin. Türkiye kendi demokrasi tarihine ve birikimine sırtını dönemez. Çoktandır tarihi gömülmüş bir mutlakıyet rejiminin yeni bir versiyonu olan otokrasiye, 'Yüzyıllık parantezi kapatma' demagojileri eşliğinde evet diyemez. Halkın beraberliğini, birlikte yaşam iradesini ve ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atamaz. Hangi partiye oy vermiş olduğuna, etnik kimliğine, inancına bakmaksızın tüm Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına sesleniyoruz. Anayasa değişikliği sürecini durdurulması ve değişiklik paketinin geri çekilerek iptal edilmesi için ses verin."