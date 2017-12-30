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(Görüntülü Haber) Eskişehir'deki dev buketlere solmayan çiçekler konuldu

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle kış mevsiminde boş kalan dev çiçek buketlerini, tergal kumaştan yapılmış rengarenk çiçeklerle donattı. Eskişehir'in soğuk kış koşullarında meydanlardaki çiçeklendirme...

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle kış mevsiminde boş kalan dev çiçek buketlerini, tergal kumaştan yapılmış rengarenk çiçeklerle donattı.

Eskişehir'in soğuk kış koşullarında meydanlardaki çiçeklendirme sorununa yeni çözüm bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk uygulamayı, İsmet İnönü Caddesi üzerindeki meydanda gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı peyzaj mühendislerinin tasarladığı 448 çiçek,112 metre çeşitli renklerdeki tergal kumaştan hazırlandı. Soğuk havalarda boş kalan meydandaki dev buketler belediye ekipleri tarafından önce temizlendi, ardından da kumaştan yapılan 448 adet çiçek birer birer buketlere yerleştirildi. Çalışmalar sonucu İsmet İnönü Caddesi'ndeki meydan, renkli bir görünüme kavuştu.

Dev buketin rengarenk güzel bir görüntüye kavuştuğunu görenler, buketlerin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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