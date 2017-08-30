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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de, 'Zafer Alayı' yürüyüşüne 3 bin kişi katıldı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen 'Zafer Alayı' yürüyüşüne 3 bini aşkın kişi katıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları...

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen 'Zafer Alayı' yürüyüşüne 3 bini aşkın kişi katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Zafer Alayı yürüyüşü Porsuk Bulvarı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi girişinden başladı. CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in de aralarında bulunduğu kalabalık, 'Atatürk'ün izinde tam bağımsız Türkiye' yazılı pankart açıp Vilayet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Sık sık 'Hak, hukuk, adalet', 'Türkiye Laiktir, Laik kalacak' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde sloganlar atan kalabalığa Porsuk Bulvarı Migros Mağazası karşısında Eskişehirspor taraftarlarının oluşturduğu Bando EsEs Grubu da seslendirdiği marşlarla eşlik etti.

Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yürüyüşü tamamlayan kalabalık, burada 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu. ADD Şube Başkanı Azmi Kerman yaptığı konuşmada, "Atatürk'e ve onun eserlerine saldıranlar şunu çok iyi bilsinler ki; Atatürk bu devletin kurucusu ve ulusal kahramanıdır. Türkiye Atatürk'tür. Bu nedenle Atatürk'e ve onun eserlerine sonsuza dek sahip çıkacağız. Yaşasın laik, demokratik cumhuriyetimiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık 10'uncu Yıl Marşı'nı hep birlikte söyledikten sonra dağıldı.

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