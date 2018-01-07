(Görüntülü Haber) Eskişehir'de, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'nde ikizler en önde yürüdü
ESKİŞEHİR'de düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü'ne 5 bini aşkın kişi katıldı. 8 yaşındaki ikizler Ümmü Gülsüm Eğilmez ile Zeynep Eğilmez de en önde yürüdü. Eskişehir'deki yürüyüş Gar önünde başladı....
07 Ocak 2018 Pazar 15:44
ESKİŞEHİR'de düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü'ne 5 bini aşkın kişi katıldı. 8 yaşındaki ikizler Ümmü Gülsüm Eğilmez ile Zeynep Eğilmez de en önde yürüdü. Eskişehir'deki yürüyüş Gar önünde başladı. Vali Yardımcısı Akın Ağca, Emniyet Müdürü Engin Dinç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy'un da katıldığı yürüyüşte gençler 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan attı. 50 metrelik Türk bayrağını tutanların en önünde Eskişehir Ticaret Odası 3-B sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki ikizler Ümmü Gülsüm Eğilmez ile Zeynep Eğilmez yürüdü. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen kalabalık Hava Şehitliği'ne geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından dua okundu, şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek kırmızı karanfiller bırakıldı.
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