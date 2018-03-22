(Görüntülü Haber) Eskişehir'de atlı terapi antrenörleri yetiştirilecek

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/MAHMUDİYE (Eskişehir), () - ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda, atlı terapi antrenörleri yetiştirilecek.



ESOGÜ Atçılık Okulu ve Hippoterapi Merkezi Dr. Hakan Çalışkan, Türkiye Binicilik Federasyonu ile ortaklaşa yürütecekleri programda, 85 saatlik eğitimle altı terapi antrenörleri yetireceklerini açıkladı. Eğitimlerin haziran ayında başlayacağını belirten Çalışkan, atlı terapide uzman personele ihtiyaç olduğunu söyledi. Dr. Çalışkan, "Atlı terapide doğru yaklaşım ve uygulama yapılabilmesi için öncelikle terapi için kullanılan atın seçilmesi ve hazırlanması başlangıcı oluşturmakta. Bunu başarabilmemiz için Binicilik Federasyonu ile atlı terapi antrenörü yetiştirme konusunda ortak iş birliği protokolü imzaladık. Federasyonca uygunluğu kabul edilen, uluslararası tanınırlığı bulunan atlı terapi merkezi ile birlikte 85 saatlik eğitim programı hazırladık. Eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek" dedi.



DOKTORLARA DA EĞİTİM VERİLECEK



Dr. Hakan Çalışkan, eğitime, Binicilik Federasyonu eğitimlerinde katılım belgesi alan ve atçılık bölümleri mezunları ile 1'inci kademe binicilik antrenörlerinin katılabileceğini söyledi. Dr. Çalışkan, "Bu projeyle atlı terapi faaliyetlerini eğitimli ve becerileri belgelendirilmiş uzmanlarca yapılmasını sağlamış olacağız. Projenin ikinci aşamasında ise sağlık lisansiyerleri olan doktor, fizyoterapist, psikolog ve fizik tedavi uzmanlarına atlı terapi uygulamaları eğitimi verilecek. Proje ile Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nce belirlenen uzmanlar okulumuz tesislerinde 85 saatlik temel eğitim ve hippoterapi uygulamaları konusunda eğitim alacak. Sağlık personelinin atlı terapi konusunda alacakları eğitim sonucunda yetişen atlı terapi antrenörleri ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her anlamda farkındalığı olan uzman personelce hizmet verilmiş olacak" diye konuştu.