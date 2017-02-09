(Görüntülü Haber) Eskişehir'de akademisyenlere destek eylemleri

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİR'de, Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki (ESOGÜ) görevlerinden ihraç edilen akademisyenler için Tabip Odası, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde, Eğitim-Sen ise Porsuk Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı. Tabip Odası'nın ESOGÜ Tıp Fakültesi önünde düzenlediği basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, ihraç edilen ESOGÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. 'Hayır. Hocama dokunma' yazılı pankart açan Tabip Odası üyeleri, 'Akademi susmayacak' ve 'Cem hoca onurumuzdur' sloganları attı. Basın açıklaması sırasında kadın öğretim elemanlarından bazılarının gözyaşı dökmesi dikkat çekti. Üniversitedeki görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ben yalnızca binlerce üniversitelerden uzaklaştırılan, atılan öğretim üyesinden, araştırma görevlilerinden biriyim. Bizler Tıp Fakültesi'nde doğanın bir parçası olan insan bedeninin hakikatini araştırıyoruz. İnsan ruhunun hakikatini araştırıyoruz. Neden? Sağlık için, hastalıkları tedavi etmek için. Daha sağlıklı insan için, daha sağlıklı ruh sağlığı için bunu yapıyoruz. Bunun dışında toplumsal sağlıkla ilgili üretilenler var sosyal bilimlerde. Toplumsal anlamdaki hakikati üretiyorlar. Bir Sosyal bilimler öğretim üyesi toplumsal hakikatlerden söz etmezse neden söz edecek? Ben toplumsal ruh sağlıktan, ruh sağlığı ile ilgili yapılması gerekenlerden söz etmezsem neden söz edeceğim? Cinayetlerin olduğu, hırsızlığın doğal karşılandığı, çocuklara tecavüz etmenin olağan hale getirildiği bir ülkede bunların yanlış olduğunu söylemek, bu hakikatleri söylemek ne yazık ki üniversitelerden atılma nedeni." Eskişehir Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, "Üniversitelerden ihraç edilenler sadece akademisyenler değil, aynı zamanda onların onurla taşıdıkları akademik ve hekimlik alanına ait evrensel değerlerdir. Hocalarımız ait oldukları yere, akademiye geri döneceklerdir. Bizler de görevlerine dönene kadar bu sürecin takipçisi olacağız" dedi. Eğitim-Sen Eskişehir Şubesi tarafından da İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anadolu Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyenlerden Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kasım Akbaş ile sendika üyeleri katıldı. Eğitim-Sen Şube Başkanı Serkan Demir "İhraç edilen bu insanlar; eğitimci ve bilim insanıdır. Olayı farklı noktalara çekme çabanız boşunadır. Bu cezalar; toplumun onurlu birer ferdi olmamızı ve bu toplumun hak ettiği demokratik hayatı yaşaması inancımızı engellemeyecektir. Nereden ya da kimden gelirse gelsin, örgütlü mücadelemizi hedef alan, her türlü yasa dışı girişim ve saldırıya rağmen hukuksal ve örgütlü mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.